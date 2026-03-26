Prințesa Kate a apărut la primul Banchet de Stat din 2026 cu un machiaj care, la prima vedere, pare complet nepotrivit pentru primăvară. Dar, la o privire mai atentă, viitoarea regină a sfidat o regulă veche de beauty și a demonstrat că stilul nu ține cont de anotimp, arătând impecabil.

Regulile nescrise ale Casei Regale

Membrii familiei regale nu au un manual oficial de beauty, e drept. Și totuși, există un set de standarde pe care publicul larg nu trebuie să le respecte. Gândește-te la Prințesa Kate. Nu o vezi niciodată cu un ruj roșu aprins sau cu sclipici pe pleoape, nici măcar la evenimente strălucitoare precum premiile BAFTA. Nici unghiile albastre nu intră în discuție.

Această abordare neutră este, cel mai probabil, o decizie conștientă. Machiajul ei trebuie să fie discret pentru a nu distrage atenția de la cauzele pe care le susține și de la munca pe care o depune. Până la urmă, rolul ei este unic în Regatul Unit.

Look-ul care a sfidat tradiția

Numai că, la evenimentul special organizat săptămâna trecută în onoarea președintelui și primei doamne a Nigeriei, Prințesa de Wales a ocolit una dintre cele mai vechi reguli din manualul nescris al frumuseții. În mod normal, odată cu încălzirea vremii, machiajul închis, de tip smokey eye, este abandonat. Kate a decis să ignore complet această tradiție, optând pentru o nuanță de maro-kaki mai închisă decât de obicei, aplicată pe toată pleoapa.

Look-ul ei a avut mai degrabă o tentă autumnală. Dar asta nu înseamnă că nu a funcționat perfect pentru primăvară. „Machiajul închis la ochi, care este de obicei confundat cu un ‘look exclusiv de iarnă’, nu trebuie să pară greoi sau nepotrivit în alte sezoane, iar Prințesa de Wales demonstrează asta de fiecare dată”, confirmă makeup artistul Natalie Rose Vella.

Secretul stă în echilibru

Deci, cum vine asta, un machiaj de iarnă care arată perfect primăvara? V-ați întrebat vreodată cum reușește?

Secretul? Echilibrul.

„Pentru ca un machiaj mai închis la ochi să funcționeze primăvara, totul ține de echilibru”, spune Natalie Rose. „Asocierea unui eyeliner sau a unui fard mai închis, estompat, cu o bază luminoasă, abia vizibilă, menține look-ul elevat, nu dramatic, în lumina mai puternică a primăverii.” Ea adaugă că „secretul este să te limitezi la straturi subțiri dintr-o singură nuanță pe pleoapă, în loc să definești excesiv pliul cu profunzime, ceea ce poate intensifica ochii prea puternic pentru starea de spirit mai lejeră și proaspătă a sezonului.”

Iar Victor Anaya, Director de Educație și Artistry la Bobbi Brown, este de acord: „Pentru a profita la maximum de un ochi mai bogat, mai îndrăzneț, primăvara, totul ține de echilibru. Asigurarea simetriei între buze, obraji și ochi este ceea ce îl face cu adevărat să funcționeze. De exemplu, dacă ai un machiaj mai închis la ochi, alege o nuanță mai neutră pentru buze.”

Cum poți recrea look-ul

Anaya sugerează să ne jucăm și cu texturile. „Te poți juca și cu texturile, adăugând puțin sclipici unui smokey eye. Sclipiciul ajută la accentuarea unui look mai închis la ochi și aduce un element de strălucire multi-dimensională care creează un nou punct focal și prospețime pentru ochi.” El recomandă noul fard de pleoape Bobbi Brown Crystal Eyes Shimmer Eyeshadow Stick pentru a obține acest efect.

Natalie Rose Vella subliniază că baza machiajului Prințesei Kate este esențială. „Păstrarea restului feței minimaliste este cheia pentru a lăsa un machiaj mai închis la ochi să respire primăvara. Un ruj nude, abia vizibil, și o tentă delicată de fard în obraji vor atinge echilibrul perfect, și nu exagera cu bronzerul. Momentul lui va veni vara, dar deocamdată, o mână mai ușoară menține aspectul general proaspăt, asigurându-se că ochii rămân punctul focal principal fără ca look-ul să alunece în teritoriul ‘prea încărcat’.”

În final, totul se reduce la atitudine. După cum concluzionează Vella: „Prințesa Kate ne amintește, cele mai bune look-uri de frumusețe nu au fost niciodată despre a urma sezoanele, ci însăși despre cum dorești să te exprimi.”