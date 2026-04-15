Prințesa de Wales, Kate Middleton, în vârstă de 44 de ani, este admirată constant pentru colecția sa impresionantă de paltoane. Însă v-ați întrebat vreodată de ce nu le dă jos niciodată în public, indiferent de vreme? Ei bine, motivul nu are legătură cu temperatura, ci cu un protocol regal strict, adânc înrădăcinat în standardele de modestie din epocile victoriană și edwardiană.

O regulă nescrisă a modestiei

Indiferent de vreme, Kate și ceilalți membri activi ai familiei regale nu au voie să își scoată paltoanele lungi din lână, care trebuie să treacă obligatoriu de genunchi. A-ți da jos haina în public este considerat un gest „lipsit de feminitate”.

Fiecare palton trebuie să fie suficient de lung și confecționat dintr-un material și un design adecvat, astfel încât să se alinieze cu viziunea Palatului Buckingham. Asta înseamnă că Prințesa are, de fapt, puține opțiuni în ceea ce privește stratul exterior pe care îl poartă.

Paltonul devine ținuta principală

Oriona Robb, stilistă specializată pe celebrități și membri ai casei regale, explică dinamica din spatele acestor alegeri vestimentare. „Preferința lui Kate pentru paltoanele în linie A este mult mai puțin despre un obicei personal și mult mai mult despre disciplina regală. În cadrul etichetei regale, scoaterea unui palton în public poate fi percepută ca fiind un gest informal sau neșlefuit, în special în timpul angajamentelor oficiale unde cumpătarea și consecvența sunt esențiale”, a declarat aceasta.

Stilista adaugă că, din acest motiv, „haina de exterior nu este tratată ca un strat opțional; devine ținuta în sine, concepută pentru a fi purtată de la sosire până la plecare”.

Iar acest lucru îi influențează direct modul în care se îmbracă. „Fiecare palton trebuie să funcționeze ca un look complet, de sine stătător, care este impecabil croit și arată bine în fotografii din orice unghi. Trebuie să își mențină structura pe parcursul orelor de apariții publice”.

Silueta A-line, o alegere strategică

Dar de ce anume acest tip de croială? E drept că o avantajează, însă motivul este mult mai calculat. „Silueta în linie A este deosebit de eficientă deoarece creează o formă curată, controlată, care se mișcă elegant fără a se mula, asigurându-se că arată mereu compusă, fie că merge, stă jos sau salută oaspeții”, a adăugat experta.

Pe bune, v-ați fi gândit la atâta strategie din spatele unei simple haine?

Și nu e totul.

Strategia merge chiar mai departe, contribuind la crearea unei imagini iconice. „Este, si, o alegere strategică în construirea unei uniforme regale recognoscibile. Ancorându-și garderoba în jurul acestor paltoane structurate, Kate consolidează un sentiment de consecvență, modestie și autoritate”, a mai spus Robb.

Apariții memorabile în paltoane-semnătură

Nu de puține ori, Prințesa de Wales a debutat paltoane noi în timpul vizitelor de stat, atât în Marea Britanie, cât și în străinătate. Recent, a purtat o rochie-palton creată de tânăra designeră britanico-nigeriană Tolu Coker în timpul vizitei de stat de două zile în Marea Britanie a președintelui nigerian, Bola Ahmed Tinubu, și a soției sale, Oluremi Tinubu.

Un alt exemplu notabil este paltonul verde-pădure din lână de la Alexander McQueen, purtat de Ziua Sfântului Patrick. Acesta avea umeri structurați și nasturi dubli, strâns în talie cu o curea neagră grea cu cataramă pătrată din piele (o piesă de rezistență, am putea spune).

Nici aparițiile de Crăciun de la Sandringham nu fac excepție. Publicul așteaptă cu sufletul la gură să vadă ținutele familiei regale, iar Kate alege de fiecare dată paltoane din materiale mai groase, uneori cu detalii suplimentare, cum ar fi garnituri de blană la mâneci și guler.

În final, totul se rezumă la o imagine perfect controlată. „Nu se bazează pe schimbări de ținute sau dezvăluiri, ci doar pe o estetică disciplinată, șlefuită, care se aliniază perfect cu așteptările de la o figură regală de rang înalt”, a concluzionat stilista.