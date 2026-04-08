Actorul englez Tom Holland, în vârstă de 29 de ani, a fost numit noul partener global al brandului de lifestyle Vuori, un pas major în strategia de creștere internațională a companiei. Colaborarea, programată să debuteze cu campania de primăvară 2026, îl poziționează pe Holland nu doar ca imagine, ci și ca partener creativ și strategic pe termen lung.

Un nou capitol pentru Vuori și „Play It as It Lies”

Tema campaniei, inspirată din golf, se numește „Play It as It Lies” și reflectă o filozofie de viață pe care Holland o împărtășește. Filmul cinematic, filmat în Comporta, Portugalia, a fost co-regizat de fratele său, Harry Holland, alături de Harrison Boyce, și surprinde o rundă relaxată de golf alături de prieteni și familie. Sportul, cu imprevizibilitatea sa, devine o metaforă puternică pentru reziliență și adaptabilitate.

„Cred că «Play It as It Lies» este un mod grozav de a-ți trăi viața, pentru că vor exista lucruri care nu sunt sub controlul tău și pe care poți fie să le înfrunți direct, fie să fugi de ele”, a declarat Holland. O perspectivă destul de matură, nu-i așa? El a continuat, explicând legătura cu sportul: „Golful este un joc de strategie la fel de mult pe cât este de îndemânare și, uneori, ai ghinion și ajungi într-un tufiș sau în spatele unui copac sau ceva de genul, și trebuie să-ți dai seama cum să faci tot ce e mai bun dintr-o situație proastă.”

Recomandari Distribuția Euphoria a revenit pe covorul roșu după 4 ani de pauză

Lecții de viață din golf și Hollywood

Actorul a trasat paralele între provocările de pe terenul de golf și experiențele sale din industria divertismentului, o lume plină de suișuri și coborâșuri. Holland a devenit cunoscut încă din copilărie, cu rolul din producția londoneză „Billy Elliot the Musical”, înainte de a face tranziția către film cu o interpretare apreciată în „The Impossible” (2012), iar apoi a urmat ascensiunea globală ca Spider-Man.

„Pentru cineva care lucrează în industria cinematografică, este un mod cu adevărat sănătos de a aborda lucrurile”, a explicat el. „Am avut filme sau emisiuni TV despre care credeam că vor fi succese absolute, de 10 din 10, și au fost exact opusul. Și trebuie doar să-ți dai seama cum să pivotezi și să te scuturi de praf, să te ridici și să încerci din nou.” Această lecție, spune el, a învățat-o de la tatăl său, un comedian de stand-up. „El este un comedian de stand-up și cred că aceasta este una dintre cele mai dificile forme de artă, pentru că chiar și cei mai buni pot avea spectacole proaste.”

O conexiune autentică cu brandul Vuori

Parteneriatul cu Vuori, a adăugat Holland, este o prelungire firească a stilului său de viață activ, marcat de dans și antrenamente de gimnastică încă din copilărie. „Vuori a fost ceva ce am descoperit cu adevărat organic”, a mărturisit el. „Am fost clientul lor de mai mulți ani înainte ca această oportunitate să-mi fie prezentată.”

Recomandari Uită de cele 17.000 de tampoane Knix revoluționează protecția menstruală

„Împărtășesc cu adevărat sensibilitățile lor și modul lor de a trăi o viață de ambiție calmă… Și îmi plac foarte mult tipii care conduc compania. Par oameni cu adevărat drăguți, ceea ce ajută întotdeauna. Și sunt o persoană foarte activă. Îmi place fitness-ul, îmi place exercițiile fizice, îmi place sportul.” E drept că, până la urmă, o potrivire personală face diferența. Fondată în 2015 de Joe Kudla în Encinitas, California, Vuori a crescut de la un mic start-up de pe plajă la un brand global de performanță-lifestyle, distribuit acum în aproape 30 de țări.

Cifrele vorbesc de la sine.

Viziunea pe termen lung a Vuori

Joe Kudla, fondatorul Vuori, a subliniat importanța strategică a acestei colaborări. „Parteneriatul nostru cu Tom Holland este un pas vizibil în modul în care introducem Vuori unor noi audiențe la nivel global”, a declarat Kudla. „Tom are o audiență internațională puternică, dar, mai important, se conectează cu diverse culturi într-un mod foarte autentic. Nu este vorba despre folosirea celebrității pentru a genera conștientizare pe termen scurt. Este vorba despre alinierea cu cineva care întruchipează în mod natural valorile brandului nostru.”

Recomandari Melania Trump schimbă stilul la a 148-a ediție a Easter Egg Roll de la Casa Albă

Compania măsoară succesul parteneriatului printr-o lentilă pe termen lung, punând accent pe conexiunea emoțională. „fireste, urmărim metrici tradiționale precum conștientizarea și angajamentul brandului, dar accentul mai mare este pe afinitatea brandului și relevanța culturală în timp”, a explicat Kudla. „Succesul acestuia nu se măsoară într-un singur moment de campanie, ci în modul în care se acumulează în timp.” Dar, dincolo de aceste cifre, stă o conexiune profundă.

Un antreprenor la 29 de ani

Dincolo de actorie și noul său rol la Vuori, Holland este și un antreprenor activ în domeniul wellness. El a lansat în 2024 Bero, propriul său brand de bere fără alcool. „Îmi place foarte, foarte mult experiența de a construi această companie, de a crește compania, de a răspândi vestea, de a încerca să promovez un stil de viață de moderație tinerilor”, a spus el despre Bero.

Brandul joacă, de altfel, un rol personal în angajamentul său față de sobrietate. „Este un mare ajutor pentru mine să rămân sobru. Ar fi incredibil de ipocrit din partea mea să vând bere fără alcool, dar să continui să beau.” Iar parteneriatul cu Vuori, în viziunea sa, demonstrează o mentalitate care depășește performanța pură. „Vuori reprezintă un mod de a te mișca prin viață care rezonează cu adevărat cu mine.”