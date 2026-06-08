După ani de căutări și o criză de identitate care părea fără sfârșit, gigantul lenjeriei intime se întoarce la origini. Și o face cu cifre amețitoare, raportând vânzări de 1,56 miliarde de dolari doar în ultimul trimestru încheiat la 2 mai, o creștere de 15% care a luat prin surprindere piața de retail.

Dincolo de cifrele de pe Wall Street, schimbarea ne afectează direct pe noi, clientele obișnuite cu anumite tipare de shopping. Gândește-te la zecile de mailuri cu promoții pe care le primeam sezon de sezon. Ei bine, brandul a decis să taie drastic reducerile pentru a redeveni un nume premium, mizând pe o nouă definiție a senzualității și pe o prezență agresivă în cultura pop.

Revenirea la sexy, dar în termenii noștri

Să fim serioase, ne amintim cu toate perioada în care brandul încerca atât de tare să se reinventeze încât pur și simplu nu mai știam ce vinde. Spectacolul lor legendar a luat o pauză de șase ani, iar relevanța lor scăzuse dramatic în fața noilor competitori.

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Dar lucrurile s-au schimbat. Acum, focusul este pe o estetică modernă, ancorată în cultura digitală. Așa cum se arată într-o analiză publicată recent de Adevarul, compania a renunțat la comunicarea confuză din trecut. Hailey Bieber și trupele de K-pop, inclusiv grupul TWICE, sunt noile fețe care atrag publicul tânăr.

„Compania și-a reorientat mesajul brandurilor, concentrându-se din nou pe conceptul de ‘sexy’ după ani de marketing confuz și și-a actualizat campaniile de imagine cu vedete K-Pop și alte tendințe contemporane populare în rândul publicului tânăr.” – Bogdan Maioreanu, analist eToro

Iar strategia funcționează din plin. Relansarea celebrului Fashion Show și castingul pentru noii „Angels” au adunat peste 100.000 de participanți, generând un trafic uriaș de aproximativ 1,7 miliarde de impresii media.

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Adio coșuri pline la reducere

Partea care ne schimbă nouă complet modul în care cumpărăm este noua politică de prețuri. Imaginează-ți că intri în magazin și nu mai găsești acele oferte masive cu care eram obișnuite la final de sezon.

„Managementul companiei aplică o strategie de ‘detox promoțional’, ceea ce înseamnă că Victoria’s Secret diminuează promoțiile și reducerile de preț și înlocuiește ofertele promoționale cu mesajul de brand.” – Bogdan Maioreanu, analist eToro

Practic, vor să cumpărăm la preț întreg pentru a consolida percepția de brand premium. Iar investitorii adoră această mutare curajoasă. Acțiunile companiei au crescut cu aproape 50% într-o singură zi, iar țintele pe termen mediu vizează venituri de peste 7 miliarde de dolari. Ba chiar și-au schimbat simbolul bursier din vechiul „VSCO” în noul și sugestivul „VSXY”.

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Decizia de a tăia promoțiile este definitivă pentru acest an. Dacă noile colecții ne vor convinge suficient de mult încât să plătim prețul întreg, iar testul real va fi volumul vânzărilor din perioada sărbătorilor de iarnă.