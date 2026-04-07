Jucătoarea de baschet Angel Reese este noua imagine a celei mai recente campanii Victoria’s Secret, intitulată „The Season of Strapless”. Lansarea marchează o premieră absolută, fiind pentru prima dată când brandul de lenjerie intimă alege o sportivă din WNBA pentru a-i reprezenta o colecție.

O lansare cu stil la New York

Evenimentul de prezentare a avut loc marți dimineață la magazinul emblematic al mărcii de pe 640 Fifth Avenue din New York. Iar Angel Reese a apărut într-o formă de zile mari. Sportiva a fost văzută purtând o tunsoare pixie cu bucle definite, un trenci în carouri de la LaQuan Smith și pantofi slingback de la FSJ, captând atenția în fața vitrinelor magazinului.

Ce aduce nou colecția

Dar ce anume promovează Reese? Ei bine, campania se concentrează pe o nouă tehnologie anti-alunecare pentru sutienele fără bretele. Pe lângă inovația testată pentru purtare îndelungată, colecția mai include și linia Summer Swim, cu designuri proaspete, dar și noul parfum Bombshell Bronze Eau de Parfum. Paleta de culori, la fel ca parfumul cu note de bujor și mango, se bazează pe tonuri de maro intens, accentuate de detalii strălucitoare.

Recomandari Angel Reese devine primul Angel Victoria’s Secret din sport

Opțiunile sunt variate.

Sutienele variază de la modele cu burete și sârmă la cele de tip bandeau, în timp ce bikinii sunt disponibili atât în varianta reiată, cât și fără cusături (seamless). Produsele vor fi disponibile online și în magazine începând de miercuri.

O premieră și un transfer surpriză

Dincolo de modă, momentul este unul istoric pentru Victoria’s Secret. E drept că e pentru prima dată când o jucătoare din WNBA devine imaginea unei campanii de colecție a brandului. Numai că lansarea vine la mai puțin de o zi după un alt eveniment important din cariera sportivei: transferul său de la Chicago Sky la Atlanta Dream, după două sezoane petrecute la fosta echipă.

Recomandari Autumn Durald Arkapaw scrie istorie la Oscar 2026 cu un discurs memorabil

De la debutul pe podium la rolul principal

Colaborarea dintre Angel Reese și Victoria’s Secret nu este una de ieri, de azi. Sportiva și-a făcut debutul pe podium pentru brand în luna octombrie a anului trecut, la show-ul anual intitulat „Reawakening”. Atunci, ea a purtat sandale argintii René Caovilla, un tricou roz decupat și un set asortat de sutien și chilot din dantelă.

A defilat alături de nume grele din industrie (gândește-te la Gigi Hadid, Adriana Lima și Ashley Graham), într-un show care a marcat al doilea an de la revenirea Victoria’s Secret pe podium după o pauză de șase ani. Evenimentul, organizat în Brooklyn și prezentat de Law Roach și Zanna Roberts Rassi, a inclus și momente muzicale susținute de Madison Beer, Karol G și TWICE.