Jordan Brand aduce o noutate pentru fanii sneakerșilor, pregătind lansarea modelului Air Jordan 1 Retro Low OG „Sail” pe 6 iunie. Noul model, perfect pentru sezonul cald, va avea un preț de retail de 145 de dolari.

Un design familiar, intr-o noua forma

La prima vedere, perechea poate părea cunoscută multor colecționari. Și pe bună dreptate. Noul model preia schema de culori și materialele de la o lansare din 2017, Air Jordan 1 Retro High OG. Vorbim despre o parte superioară din piele premium de culoare „sail” (un alb-ivoriu), asortată cu o talpă de cauciuc într-o nuanță crem, foarte subtil diferită.

Accente de culoare si detalii subtile

Ce sparge monotonia cromatică? Ei bine, accentele de roșu „University Red”. Acestea apar pe eticheta textilă de pe limbă, unde se regăsește logo-ul Nike Air, dar și pe branț. În schimb, logo-ul Wings, emblematic pentru model, este embosat pe călcâi într-o nuanță tonală, integrându-se discret în designul general.

Recomandari Air Jordan 11 de Ziua Mamei costă 195 de dolari și aduce un design auriu special

O strategie cu istoric si un partener lipsa

Lansarea din 2017 nu a venit singură. Atunci, Jordan Brand a scos pe piață și o versiune „Triple Black” a modelului high-top, care folosea aceleași materiale și avea aceleași accente roșii. Numai că, de data aceasta, nu există nicio informație despre o posibilă revenire a variantei negre în format low-top. E drept că popularitatea siluetei low-top a explodat în ultimii ani, în mare parte datorită numeroaselor colaborări cu artistul Travis Scott.

O mutare de marketing inteligentă.

Iar pentru cei hotărâți să-i adauge în colecție, perechea Air Jordan 1 Retro Low OG „Sail” va fi disponibilă începând cu 6 iunie pe nike.com și la anumiți retaileri parteneri Jordan Brand. Codul de stil oficial pentru această lansare (esențial pentru căutări) este HQ6998-100.