Timothée Chalamet a apărut la prezentarea Warner Bros. Pictures de la CinemaCon 2026 într-o ținută relaxată, dar atent studiată, pentru a promova „Dune: Partea a Treia”. Actorul s-a reunit pe covorul negru cu colegii săi de platou, Jason Momoa și Zendaya, dar și cu regizorul Denis Villeneuve, la evenimentul desfășurat la The Dolby Colosseum din Caesars Palace, Las Vegas.

Bocancii japonezi, piesa de rezistență

Piesa centrală a ținutei sale a fost o pereche de bocanci de lucru Visvim Virgil Folk, de culoare maro. Realizați din piele tăbăcită vegetal, bocancii până la gleznă au un aspect uzat pe toată suprafața, un detaliu stilistic intenționat. Modelul are închidere cu șireturi, căptușeală din piele și o etichetă cu logo pe limbă. Dar detaliile nu se opresc aici. Branțul este din plută, cusătura este de tip Goodyear și realizată manual, iar capsele și accesoriile metalice sunt aurii.

Tocul măsoară 1.75 inch.

Visvim este un brand japonez de îmbrăcăminte pentru bărbați, fondat de Hiroki Nakamura în anul 2000, cu sediul la Tokyo și magazine în Japonia și Statele Unite.

O ținută cu tematică desertică

Stilistul său, Taylor McNeill, a integrat încălțămintea într-un look complet. Chalamet a purtat bocancii cu limba lăsată peste tivul blugilor, și ei cu un aspect la fel de uzat. V-ați fi gândit că niște pete pe genunchi pot fi intenționate? Pantalonii din denim, într-o nuanță bej-nisipiu pentru a se potrivi cu tematica deșertică a filmului, prezentau pete ce imitau murdăria în zona genunchilor și erau purtați lejer, pe șolduri. Iar jacheta era un bomber personalizat Adon „Taylor McNeill” din piele întoarsă maro (proiectat de brand împreună cu stilistul său), cu fermoar și guler, sub care actorul a purtat un hanorac negru.

„Method dressing” la superlativ

Ansamblul relaxat al lui Chalamet a creat un contrast clar cu ținuta Schiaparelli purtată de colega sa, Zendaya. Numai că nu e nimic întâmplător. Ambii actori sunt cunoscuți pentru stilul lor de a se îmbrăca în ton cu filmele pe care le promovează, o tehnică numită „method dressing”. E drept că o fac impecabil.

De exemplu, Chalamet a purtat constant haine și încălțăminte în nuanțe de portocaliu în timpul turneului de promovare pentru „Marty Supreme” de anul trecut. În schimb, Zendaya a mizat pe look-uri cu tematică de mireasă și nuntă pentru a promova filmul „The Drama” la începutul acestui an.