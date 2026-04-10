Ralph Toledano, președintele Victoria Beckham Ltd., a demisionat după opt ani la conducerea companiei. Plecarea sa vine într-un moment de creștere spectaculoasă pentru brand, care a înregistrat în 2025 vânzări de peste 170 de milioane de dolari.

Un nou capitol: cărți, scris și mentorat

Deși tehnic se retrage, Toledano spune că este, de fapt, un nou început. „Tehnic, mă retrag, dar în realitate este începutul unui nou capitol pentru mine, iar mintea mea încă lucrează 24/7”, a declarat el. Această nouă etapă se va concentra pe două dintre activitățile sale preferate: „învățare și transmitere.”

Mai exact, veteranul industriei modei plănuiește să se dedice cititului, scrisului și mentoratului pentru tinerele talente creative. Vrea să studieze în profunzime istoria și evoluția fiecărei țări din Europa, dar și diferite religii. „Vreau să citesc într-un mod diferit, să-mi iau timp și să mă întreb: «Ce înseamnă asta de fapt?» Să citesc despre istorie a fost visul meu”, a mărturisit Toledano, adăugând că rafturile casei sale sunt pline de cărți voluminoase neglijate prea mult timp (un vis pentru mulți dintre noi, nu-i așa?).

Iar planurile nu se opresc aici. Intenționează să-și aștearnă gândurile pe hârtie și „să scriu fără constrângeri, lăsând o moștenire și transmițându-mi valorile familiei și nepoților mei.” În paralel, va continua să fie un „antrenor de echipe creative”, ajutând oamenii să se dezvolte în carieră.

O plecare cu zâmbetul pe buze

Toledano, care se va retrage și din poziția de partener la Neo Investment Partners, a afirmat că este „foarte senin” în legătură cu decizia sa. El a subliniat că brandul Victoria Beckham se află într-o formă excelentă. „Rezultatele sunt bune, foaia de parcurs este clară și există un leadership excelent”, a punctat el.

Numirea sa în 2018 a fost prima mișcare majoră de management după ce compania a primit o investiție de 30 de milioane de lire sterline de la Neo în 2017. E drept că Victoria Beckham însăși l-a ales pentru acest rol, declarând la acea vreme că Toledano are o „experiență de neegalat în industrie. De când am fondat compania acum 10 ani, am căutat mereu să aduc la bord cei mai buni oameni care să mă ajute să-mi îndeplinesc viziunea.”

Cifrele vorbesc de la sine

Dar dincolo de declarații, cifrele confirmă optimismul. Vânzările grupului, care includ atât moda, cât și produsele de frumusețe, au crescut cu 19% în 2025, depășind 170 de milioane de dolari. Și mai puternic, profitul operațional de bază a fost de peste patru ori mai mare față de anul precedent.

Pe bune, cifrele sunt impresionante.

Principalii vectori de creștere au fost produsele de înfrumusețare, articolele din piele, rochiile și denimul. Potrivit lui David Belhassen, fondatorul Neo, Victoria Beckham Ltd. este aproape de a atinge pentru prima dată o marjă EBITDA de 10%, ambele divizii (modă și beauty) fiind profitabile. Belhassen estimează că brandul ar putea ajunge în viitor la venituri de 1 miliard de dolari.

Un veteran al industriei modei

V-ați întrebat cine este, de fapt, Ralph Toledano? Plecarea sa marchează un moment important pentru un om care a modelat industria modei. A fost președinte al Fédération de la Haute Couture et de la Mode între 2014 și 2022 și a ocupat funcția de președinte al diviziei de modă a grupului Puig.

De-a lungul carierei sale, a condus companii precum Karl Lagerfeld, Guy Laroche și Chloé, unde a numit-o pe Phoebe Philo director artistic după plecarea Stellei McCartney. În ianuarie, a fost promovat la gradul de Ofițer al Legiunii de Onoare în Franța, după ce în 2003 primise titlul de Cavaler.