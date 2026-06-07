Miley Cyrus, una dintre cele mai cunoscute artiste pop ale generației noastre, pare să ia în calcul o schimbare majoră de direcție. Deși tocmai a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, surse apropiate susțin că performanța sub așteptări a celui mai recent album al ei, „Something Beautiful”, a făcut-o să se gândească serios la următorul pas în carieră. Nu e vorba despre o retragere, ci mai degrabă despre o reinventare, exact cum ne-a obișnuit de-a lungul anilor.

Dincolo de strălucirea de la Hollywood, adevărul e că industria muzicală este necruțătoare, iar presiunea de a livra hituri pe bandă rulantă epuizează chiar și cele mai mari staruri. Pentru cititoarele noastre care poate simt uneori că au ajuns într-un impas profesional, abordarea lui Miley este o lecție de reziliență: un eșec aparent nu înseamnă finalul drumului, ci o oportunitate de a explora alte pasiuni.

Steaua de pe Walk of Fame și momentul de reflecție

Momentul dezvelirii stelei a fost unul extrem de emoționant pentru artistă. În timpul discursului său, Miley a amintit de sfaturile primite de la tatăl ei, Billy Ray Cyrus, subliniind importanța perseverenței.

„Tatăl meu obișnuia să spună că un zgârie-nori începe cu un ciocan pneumatic, la fel și o stea pe Walk of Fame, de altfel, și nu este vorba despre forță, ci despre repetiție. Ceea ce mi se pare atât de special la această stea este că este o acumulare de devotament.” – Miley Cyrus, artistă

Tonul ei reflexiv nu a trecut neobservat de fani. „Speranța mea este că ceea ce las în urmă va continua să afecteze inimile generațiilor viitoare”, a adăugat ea vizibil emoționată. „Sper să trezească ceva crud și imperfect și sexy și plin de farmec și vesel în momentele în care este nevoie.”

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Un album care nu a rezonat

Așa cum relatează Theblast într-un articol recent, deși „Something Beautiful” a beneficiat de o campanie de promovare masivă, inclusiv un film vizual, albumul nu a reușit să se mențină în topurile Billboard. Această performanță comercială dezamăgitoare a alimentat speculațiile privind viitorul ei muzical.

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Dar oare chiar contează atât de mult un singur album mai puțin reușit? O sursă apropiată artistei a explicat că Miley nu vede acest lucru ca pe o criză. „Oamenii sunt prea rapizi în a o anula pe Miley ori de câte ori un proiect nu lovește așa cum se aștepta toată lumea”, a declarat sursa. „Sigur, cel mai recent album nu s-a conectat la nivelul la care spera ea, dar nu vede acest lucru ca pe o criză a carierei.”

Ce urmează pentru Miley?

Iar aici intervine partea interesantă. În loc să se lase descurajată, Miley se inspiră din carierele longevive ale tatălui ei și ale nașei sale, Dolly Parton. „A urmărit cum tatăl ei a trecut prin suișuri și coborâșuri în carieră și și-a găsit drumul înapoi de nenumărate ori și a admirat întotdeauna longevitatea și reinventarea carierei lui Dolly Parton”, a mai adăugat sursa.

Care sunt opțiunile? Se pare că Miley ar putea reveni la actorie, domeniu în care s-a lansat cu succes în rolul Hannah Montana, căutând rolul potrivit într-un sitcom. și o carieră în televiziune, poate chiar ca gazdă a unei emisiuni sau o revenire ca antrenor la „The Voice”, îi surâde. Ba mai mult, nu este exclusă nici o apariție la un viitor show din pauza Super Bowl.

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Opțiunile sunt deschise, iar ofertele continuă să curgă. „Provocarea nu este dacă are un viitor, ci decizia pe care cale vrea să o ia în continuare”, a concluzionat sursa. În ce direcție va alege Miley să își canalizeze energia creativă, dar un lucru e cert: nu am auzit încă ultimul cuvânt de la ea.