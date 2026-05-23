Miley Cyrus tocmai a primit steaua cu numărul 2.845 pe celebrul Hollywood Walk of Fame. Dar dincolo de discursurile emoționante și ținutele impecabile, un detaliu neașteptat a furat cu totul atenția publicului.

Te-ai gândit vreodată cum e să îți ții viața personală departe de ochii curioșilor, chiar și atunci când ești una dintre cele mai cunoscute femei din lume? Ei bine, fix asta pare că a reușit artista. O simplă scăpare a mamei sale ne face să credem că Miley s-a căsătorit în mare secret cu logodnicul ei, Maxx Morando.

Momentul care a declanșat zvonurile

Totul s-a întâmplat vineri, în timpul sesiunii foto din fața hotelului Hollywood Roosevelt. Mama artistei, Tish Cyrus, alături de sora ei Brandi, se pregăteau pentru o poză de familie. Și fix când fotografii își potriveau camerele, Tish a rostit o frază care a aprins instant internetul.

„O să aducem și soțul.” – Tish Cyrus, mama artistei

Dar soț? Miley și Maxx, în vârstă de 27 de ani, au confirmat logodna la finalul anului trecut, însă nu au anunțat niciodată public vreo nuntă. Imediat după remarca mamei, muzicianul a intrat fericit în cadru și a sărutat-o dulce pe obraz pe câștigătoarea premiului Grammy.

O poveste de iubire departe de lumina reflectoarelor

Cei doi sunt împreună din 2021. S-au cunoscut la o întâlnire pe nevăzute și au preferat să își trăiască povestea în liniște. Iar asta e o gură de aer proaspăt pentru noi, femeile care uneori simțim presiunea de a afișa totul online.

Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, artista în vârstă de 33 de ani a vorbit extrem de rar despre relația ei. Totuși, a recunoscut mereu că diferența de vârstă de șase ani aduce și momente amuzante.

„A crescut cu un laptop. Eu aveam un computer desktop pe care îl împărțeam cu frații și surorile mele.” – Miley Cyrus, artistă

E reconfortant să vezi că și vedetele au glumele lor interne despre generații. În același interviu pentru Harper’s Bazaar din 2024, Miley a explicat de ce funcționează lucrurile atât de bine între ei.

„El este foarte asemănător cu mine. Pur și simplu nu luăm viața prea în serios.” – Miley Cyrus, artistă

Zvonurile despre o nuntă secretă vin după ce, la premiera filmului Avatar: Fire And Ash, Miley a apărut cu un inel cu diamant estimat la aproximativ 150.000 de dolari. Dacă artista va confirma oficial statutul de femeie măritată sau va lăsa misterul să plutească în continuare. Până la urmă, poate că exact această discreție este rețeta relației lor atât de solide.