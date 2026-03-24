Au trecut aproape 20 de ani de la premiera serialului „Hannah Montana” în 2006, momentul care a lansat-o pe Miley Cyrus în atenția publicului. De atunci, transformarea sa stilistică a fost spectaculoasă, însă un element a rămas o constantă în garderoba ei: cizmele western, un tribut adus rădăcinilor sale din Tennessee.

Începuturile country-boho din 2006

Anul 2006 a fost plin pentru tânăra artistă. La premiera filmului „Monster House” din Los Angeles, Miley a apărut într-o ținută lejeră, boho-country, compusă dintr-un top alb, vaporoas, pantaloni scurți din denim și o pereche de cizme albe de cowboy. Câteva luni mai târziu, la premiera „Pirații din Caraibe: Cufărul Omului Mort”, a schimbat registrul cu o rochie roșie, completată de cizme maro până la genunchi, cu detalii decorative ce aminteau de stilul western.

Iar pe 2 august 2006, la evenimentul „Kids Day” al Hollywood Radio & Television Society, artista a urcat pe scenă într-un top auriu cu model complex, blugi skinny și o pereche de cizme de cowboy metalizate. O combinație, să fim serioși, destul de îndrăzneață pentru acele vremuri.

Gazdă la Teen Choice Awards

Doi ani mai târziu, în 2008, Cyrus a preluat rolul de gazdă la Teen Choice Awards. Acolo a afișat un look western jucăuș, memorabil. A asortat o fustă mini cu paiete și un tricou grafic cu o pereche de cizme din piele întoarsă albastru cobalt, decorate cu franjuri. Cine ar fi crezut că o astfel de combinație poate funcționa atât de bine?

Revenirea la rădăcini în 2017

A urmat o pauză.

Numai că în 2017, la Billboard Music Awards, Miley a revenit la estetica sa country pentru a interpreta piesa „Malibu”. A purtat o ținută ce părea un amestec de plajă și rodeo: un top alb, off-the-shoulder, pantaloni scurți albi, o curea cu ornamente și, bineînțeles, o pălărie de cowboy. Look-ul a fost completat de niște botine cu fermoarul lăsat deschis, cu un toc bloc și un aspect intenționat uzat, ca și cum ar fi fost purtate o viață întreagă.

Stilul urban-western

Și pentru că stilul evoluează constant, în 2019, artista a fost surprinsă pe străzile din Los Angeles demonstrând versatilitatea acestor cizme. A adăugat o notă western unei ținute altfel simple, formată dintr-un tricou și colanți de ciclism. E drept că nu oricine ar îndrăzni. A purtat o pereche clasică de cizme de cowboy, negre, cu cusături decorative roșii, o dovadă clară că acest tip de încălțăminte poate fi integrat în aproape orice ținută (chiar și una sport-casual).

Născută și crescută în Tennessee, cu un tată ca Billy Ray Cyrus și o nașă precum Dolly Parton, legăturile artistei cu muzica country sunt puternice. Conexiunea rămâne la fel de prezentă și astăzi, cea mai recentă dovadă fiind duetul „II Most Wanted” de pe albumul „Cowboy Carter” al lui Beyoncé, lansat în 2024.