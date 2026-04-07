Heidi Klum a ieșit pe străzile din New York luni, afișând o ținută monocromă care a întors toate privirile. Supermodelul de origine germană a optat pentru o ținută complet burgundă, de la cap la picioare, pe trotuarele din SoHo. Piesa de rezistență a fost, fără îndoială, o pereche de pantofi stiletto cu un finisaj lucios.

Pantofii, o declarație de stil

La o privire mai atentă, pantofii par a fi modelul Kate Max de la Christian Louboutin, realizați din piele lăcuită. Fabricați în Italia, aceștia se remarcă printr-un vârf extrem de ascuțit și un toc stiletto subțire și elegant. Decupajul adânc al pantofului creează un efect de alungire a piciorului, un detaliu deloc de neglijat. Finisajul lăcuit a oferit un contrast izbitor cu rochia mini cu paiete a supermodelului.

Acest model (o versiune actualizată a iconicului model Kate, dar cu un vârf mai ascuțit) este disponibil și în alte variante. Mai exact, piele lăcuită neagră și piele întoarsă într-o nuanță de roșu aprins.

Ținuta monocromă în detaliu

Dar ce face ca această ținută să fie cu adevărat specială? Heidi a ales o rochie mini burgundă, acoperită complet cu paiete. Cu un decolteu adânc ce cobora până la coaste, mâneci lungi și o croială care îi îmbrățișa silueta, piesa vestimentară a fost una îndrăzneață. Pentru un plus de acoperire, a adăugat dresuri negre, transparente.

Și accesoriile au urmat aceeași linie cromatică. Klum a purtat pe umăr o geantă tip bucket modelul Deborah de la Aigner, într-o nuanță maro-roșcat.

Nu este prima dată

Pasiunea judecătoarei de la „Project Runway” pentru pantofii Christian Louboutin nu e deloc o noutate. Vinerea trecută, de exemplu, a purtat tocurile argintii metalizate Miss Z ale brandului la premiera din New York a filmului „The Drama”. Atunci le-a asortat cu o rochie albă ce combina un sacou dublu, o singură mânecă și o fustă maxi.

Iar la sfârșitul lunii martie, modelul a fost văzut tot în New York purtând pantofii Pigalle Follies 100 de la aceeași casă de lux. Erau de un roșu aprins, asortați cu un trenci în exact aceeași nuanță vibrantă – o altă ținută complet monocromă.

Până la urmă, stilul înseamnă și consecvență.

Cel mai nou membru al familiei

V-ați fi gândit că cel mai nou membru al familiei sale este, de fapt, cel mai prețios „accesoriu”? Săptămâna trecută, Heidi a adoptat un cățeluș de șase luni pe nume Fritz.

Într-o postare pe Instagram, ea a dezvăluit cum l-a cunoscut pe noul său prieten blănos. „Lângă studioul nostru de filmare era un centru de adopție pop-up cu peste 50 de câini. Pe măsură ce ziua trecea, majoritatea câinilor și-au găsit o casă, dar acest mic ghemotoc de blană zburlită era încă în cușca lui. A trebuit să-l conving puțin pe soțul meu, pentru că știu că are dreptate… Dar nu l-am putut lăsa în urmă.”