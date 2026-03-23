Fanii sneakerșilor au un motiv de bucurie. Nike a anunțat că va relansa modelul futurist Air Max 1000 în varianta de culoare „Black/Volt”, în cadrul celebrării anuale Air Max Day. Prețul stabilit pentru această pereche este de 185 de dolari, iar lansarea se va face printr-un sistem de tombolă în această săptămână.

Un pantof sport imprimat 3D

Modelul, care a fost lansat pentru prima dată în 2024, este rezultatul unui parteneriat cu Zellerfeld, specialiștii în imprimare 3D. Până la urmă, cum e realizat acest pantof? Este un slip-on de culoare neagră, imprimat 3D dintr-o singură bucată, care prezintă multiple texturi și elemente de branding direct în structura sa. Singurul element adăugat este unitatea Air Max de un verde aprins (supranumit „Volt”), inserată în zona călcâiului.

Fabricat din materialul TPU ZellerFoam, pantoful este moale și flexibil, împrumutând multe dintre liniile de design de la modelul seminal Air Max 1 din 1987.

Cum poți cumpăra o pereche

Dar cum poți pune mâna pe o pereche? Relansarea modelului Nike Air Max 1000 „Black/Volt” se va face exclusiv pe site-ul Zellerfeld. Iar procesul de achiziție nu este unul direct, ci se bazează pe o tombolă care se deschide luni. Doritorii se pot înscrie, iar câștigătorii vor fi anunțați joi.

Prețul este fix: 185 de dolari.

Evoluția tehnologiei Air Max

Acest model face parte dintr-o serie limitată de lansări 3D, alături de Air Max 95000. Nike a lansat inițial o variantă complet roșie a modelului Air Max 1000 într-o ediție limitată în toamna anului 2024, urmată de alte culori în anul următor. Tehnologia a avansat rapid, iar toamna trecută a fost introdus modelul Air Max 95000, care folosește un proces aditiv numit „Project Nectar” (ceea ce permite aplicarea unor detalii mult mai fine).

Și progresele nu s-au oprit aici. O nouă inovație de la începutul acestui an a permis imprimarea în două culori pentru modelul Air Max 1000.

Această incursiune în viitor vine într-un moment în care Nike celebrează și trecutul. Lansarea noului pantof vine la scurt timp după aniversarea de 30 de ani a modelului Air Max 95, care a fost readus pe piață cu proporțiile „Big Bubble”, mai fidele originalului. Momentul de glorie al acestuia a continuat și anul acesta cu diverse lansări, inclusiv o distribuție largă pentru iconica variantă de culoare „Neon”.