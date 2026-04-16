Unul dintre cei mai importanți pantofi sport din istoria Nike, modelul Moon Shoe, revine pe piață într-o lansare extinsă. După o primă apariție în aprilie, pantoful va fi disponibil din 7 mai în trei variante de culoare, la un preț de 105 dolari, o sumă infimă comparativ cu recordul de 437.500 de dolari atins la o licitație în 2019.
Trei culori noi pe 7 mai
Fanii brandului vor avea de ales. Pe lângă varianta „Soft Pearl” (cod II0407-001), lansată deja în aprilie, din 7 mai vor fi disponibile și culorile „Soft Yellow” (cod IW0955-700) și „Midnight Navy” (cod IW0955-400). Toate modelele combină nailonul și pielea, având logo-ul Swoosh în contrast. Iar o diferență de detaliu apare la talpă: perechile navy și pearl vin cu talpă din cauciuc gum, în timp ce versiunea galbenă optează pentru o talpă neagră.
Inspirația din aparatul de gofre
Dar de unde vine, de fapt, faima acestui model? V-ați fi imaginat vreodată că micul dejun poate inspira o revoluție în încălțăminte? Ei bine, exact asta s-a întâmplat. Talpa exterioară a făcut din Moon Shoe un design esențial pentru Nike, pe atunci o companie la început de drum. Bill Bowerman (unul dintre co-fondatorii Nike) a fost inspirat de aparatul de gofre al soției sale, Barbara, mai exact de modelul grilei acestuia. Căuta un tipar de tracțiune care să funcționeze pe suprafața alunecoasă a pistei de uretan de la Universitatea din Oregon și, după mai multe experimente, a ajuns la designul prototipului.
A fost o idee genială.
„Talpa waffle a schimbat totul,” a spus istoricul Nike Rick Lower într-o retrospectivă din 2025. „Nu numai că a transformat modul în care alergătorii se gândeau la tracțiune și amortizare, dar a arătat oamenilor ce însemna Nike: rezolvarea problemelor în moduri noi.”
De la prototip la record de 437.500 de dolari
Și totuși, modelul original din 1971 nu a ajuns niciodată pe piață în forma sa inițială. A rămas un prototip. Asta nu l-a împiedicat să facă istorie. În 2019, o pereche a fost vândută la o licitație Sotheby’s pentru suma incredibilă de 437.500 de dolari, fiind cumpărată de investitorul canadian Miles Nadal. La vremea respectivă, a fost cel mai scump pantof sport vândut vreodată la o licitație, un record care, e drept, a fost depășit de atunci de mai multe perechi purtate în meciuri de Michael Jordan.
Recent, modelul a fost readus în atenție printr-o colaborare populară cu brandul francez de modă Jacquemus, pregătind terenul pentru această lansare generală.
Chiar dacă nu a fost lansat public în anii ’70, modelul de talpă waffle al pantofului Moon Shoe și-a găsit drumul pe alte modele emblematice, precum Oregon Waffle și Waffle Trainer. Fără acea inspirație venită dintr-o bucătărie, traiectoria companiei ar fi putut arăta, pe bune, complet diferit.