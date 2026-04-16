Unul dintre cei mai importanți pantofi sport din istoria Nike, modelul Moon Shoe, revine pe piață într-o lansare extinsă. După o primă apariție în aprilie, pantoful va fi disponibil din 7 mai în trei variante de culoare, la un preț de 105 dolari, o sumă infimă comparativ cu recordul de 437.500 de dolari atins la o licitație în 2019.

Trei culori noi pe 7 mai

Fanii brandului vor avea de ales. Pe lângă varianta „Soft Pearl” (cod II0407-001), lansată deja în aprilie, din 7 mai vor fi disponibile și culorile „Soft Yellow” (cod IW0955-700) și „Midnight Navy” (cod IW0955-400). Toate modelele combină nailonul și pielea, având logo-ul Swoosh în contrast. Iar o diferență de detaliu apare la talpă: perechile navy și pearl vin cu talpă din cauciuc gum, în timp ce versiunea galbenă optează pentru o talpă neagră.

Inspirația din aparatul de gofre

Dar de unde vine, de fapt, faima acestui model? V-ați fi imaginat vreodată că micul dejun poate inspira o revoluție în încălțăminte? Ei bine, exact asta s-a întâmplat. Talpa exterioară a făcut din Moon Shoe un design esențial pentru Nike, pe atunci o companie la început de drum. Bill Bowerman (unul dintre co-fondatorii Nike) a fost inspirat de aparatul de gofre al soției sale, Barbara, mai exact de modelul grilei acestuia. Căuta un tipar de tracțiune care să funcționeze pe suprafața alunecoasă a pistei de uretan de la Universitatea din Oregon și, după mai multe experimente, a ajuns la designul prototipului.

Recomandari Nike relansează modelul Foamposite Phoenix Suns după 14 ani la 240 de dolari

A fost o idee genială.

„Talpa waffle a schimbat totul,” a spus istoricul Nike Rick Lower într-o retrospectivă din 2025. „Nu numai că a transformat modul în care alergătorii se gândeau la tracțiune și amortizare, dar a arătat oamenilor ce însemna Nike: rezolvarea problemelor în moduri noi.”

De la prototip la record de 437.500 de dolari

Și totuși, modelul original din 1971 nu a ajuns niciodată pe piață în forma sa inițială. A rămas un prototip. Asta nu l-a împiedicat să facă istorie. În 2019, o pereche a fost vândută la o licitație Sotheby’s pentru suma incredibilă de 437.500 de dolari, fiind cumpărată de investitorul canadian Miles Nadal. La vremea respectivă, a fost cel mai scump pantof sport vândut vreodată la o licitație, un record care, e drept, a fost depășit de atunci de mai multe perechi purtate în meciuri de Michael Jordan.

Recomandari Nike relanseaza modelul Air Foamposite Pro Voltage cu un pret de 240 de dolari

Recent, modelul a fost readus în atenție printr-o colaborare populară cu brandul francez de modă Jacquemus, pregătind terenul pentru această lansare generală.

Chiar dacă nu a fost lansat public în anii ’70, modelul de talpă waffle al pantofului Moon Shoe și-a găsit drumul pe alte modele emblematice, precum Oregon Waffle și Waffle Trainer. Fără acea inspirație venită dintr-o bucătărie, traiectoria companiei ar fi putut arăta, pe bune, complet diferit.