Pasionații de sneakers au, pe bune, un motiv serios de bucurie. Nike a confirmat oficial revenirea unuia dintre cele mai căutate modele din anii ’90, Air Foamposite Pro în culoarea „Voltage”, pentru prima dată de la lansarea sa originală din 1997. Modelul va fi disponibil începând cu 8 mai la un preț de 240 de dolari.

Un design aproape neschimbat

La prima vedere, perechea pare o recreere fidelă a originalului, păstrând estetica futuristă care a consacrat linia Foamposite de aproape 30 de ani. Pantoful sport are o parte superioară din poliuretan turnat, predominant neagră, accentuată de un galben aprins „Voltage Yellow” pe logo-ul Swoosh, pe limbă și pe călcâi. Numai ca fanii cu ochi de vultur au observat deja o mică diferență.

Se pare că nuanța de galben de pe modelul din 2026 are o tentă ușor verzuie, spre deosebire de galbenul pur al variantei din ’97. Aspectul este completat de o talpă exterioară din cauciuc fumuriu, care îi conferă un look discret, dar de impact.

Cat costa si de unde il poti cumpara

Nike Air Foamposite Pro „Voltage” se va lansa oficial pe 8 mai. Va putea fi achiziționat din aplicația SNKRS a Nike și de la anumiți retaileri Nike Sportswear, prețul de vânzare fiind, cum spuneam, de 240 de dolari.

Codul de stil pentru colecționari este HF0794-002.

Un an plin pentru fanii Foamposite

Dar revenirea modelului „Voltage” nu este singura surpriză. V-ați gândit că Nike se oprește aici? Compania americană pregătește un an plin pentru linia Foamposite, aducând înapoi și alte modele clasice.

Printre acestea se numără relansarea modelului „Gym Red” din 2015, care va veni cu texturi din fibră de carbon și piele de șarpe, dar și varianta „Green Camo” din 2013, care revine și ea pentru prima oară. Pe lângă acestea, vor fi introduse și modele complet noi, inclusiv o variantă premium care strălucește în întuneric (glow-in-the-dark) și o serie de stiluri inspirate de fotbalul universitar american (NCAA).