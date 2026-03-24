Unul dintre cele mai rare modele de sneakers Nike Foamposite se întoarce, dar cu un design complet nou și, cel mai probabil, la fel de greu de obținut. Vorbim despre Nike Air Foamposite One „Tianjin”, care după mai bine de un deceniu de la lansarea originală exclusiv în China, revine într-o variantă 2.0. Și nu, nu te aștepta să fie mai ușor de cumpărat.

De la negru la alb: ce se schimbă la Tianjin 2.0

Dacă modelul original din 2015 avea o bază neagră, noua versiune, denumită oficial „Tianjin 2.0”, mizează pe un alb imaculat. Designul este acoperit cu același motiv familiar de artă chinezească, un amestec de flori de lotus și solzi de pește. Numai ca, pe lângă noua culoare de bază și grafica actualizată, schimbarea cheie este talpa exterioară de culoarea jadului, care înlocuiește aspectul roșu-lavă al perechii inițiale.

Detalii care fac diferența

Iar atenția la detalii nu se oprește aici. Noua versiune prezintă caractere chinezești peste o broderie galbenă la călcâi și cusături multicolore pe benzile de tragere de la călcâi și de pe limbă. Limba pantofului include, si, o broderie cu floare de lotus. Modelul cu solzi se extinde și pe suportul din nubuc pentru șireturi, adăugând un plus de textură întregului ansamblu.

Un model de colecție cu prețuri exorbitante

Dar de ce atâta agitație pentru o pereche de adidași? Ei bine, lansat exclusiv în China, modelul original Tianjin Nike Air Foamposite One este unul dintre cele mai râvnite și valoroase de pe piața secundară. A devenit atât de rar, încât vânzările sunt la fel de rare. Vânzările anterioare documentate au depășit frecvent pragul de 2.000 de dolari, iar unele au ajuns chiar și la 6.000 de dolari.

Prețurile vorbesc de la sine.

Cea mai recentă vânzare înregistrată pe platforma StockX a fost în septembrie 2024 (o dată care, e drept, pare puțin ciudată, dar este cea documentată oficial).

Disponibilitate și viitorul gamei Foamposite

La fel ca în 2015, noul Nike Air Foamposite One PRM Tianjin 2.0 va fi, cel mai probabil, disponibil tot exclusiv în China și în cantități limitate. Lansarea este așteptată în luna mai, la un preț de retail care urmează să fie confirmat. Paleta completă de culori este White/Light Poison Green/Black/Lava Glow/Tour Yellow, iar codul de stil este IR2078-100.

Pe lângă acest model, linia Foamposite de la Nike va primi multă atenție în 2026, în special modelul Air Foamposite Pro. Se așteaptă ca acesta să fie relansat în mai multe variante de culori cunoscute și, în plus, va fi introdus în versiuni noi, inclusiv unele care strălucesc în întuneric și iterații cu tematică de fotbal universitar american (NCAA).