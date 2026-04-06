Nike a confirmat: modelul Air Foamposite One în schema de culori „Phoenix Suns” se întoarce pe piață în primăvara anului 2027. Aceasta va fi prima reeditare a sneakerșilor lansați inițial în 2013, iar prețul de retail estimat este de 240 de dolari.

Designul care a marcat o eră

Modelul păstrează aspectul care l-a consacrat. Carcasa exterioară vine într-un mov lucios (Electro Purple), completată de elemente negre clasice la șireturi, pe limbă și la călcâi. Dar detaliile fac, de fapt, toată diferența. Accentele portocalii (Total Orange) de pe logo-uri și de pe benzile de tragere sunt cele care leagă vizual întregul concept de echipa din NBA, chiar dacă nu vorbim de o colaborare oficială.

Povestea din spatele culorilor

La prima vedere, e doar o pereche de adidași. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Inspirația pentru această schemă de culori neoficială vine direct din cariera lui Penny Hardaway, mai exact din perioada 1999-2004, când a jucat pentru Phoenix Suns. V-ați fi gândit că, deși Air Foamposite One a fost pantoful său emblematic, el l-a purtat în varianta originală, albastru regal, pe vremea când era la Orlando Magic? Lansarea din 2013, și acum cea din 2027, oferă o viziune despre cum ar fi putut arăta un model Foamposite purtat de el în echipamentul celor de la Suns.

O strategie recurentă pentru Nike

Și nu e un caz izolat, pe bune. De-a lungul anilor, Nike a lansat modele Foamposite și în culorile echipei New York Knicks, o altă echipă pentru care Hardaway a jucat după perioada Orlando. Conceptul s-a extins și la alte modele din linia sa de semnătură. Aici intră Air Max Penny 1s cu tematică Knicks, Air Penny 2s în culorile Miami Heat și chiar modelul post-retragere Air Penny 5 (un pantof lansat mult după ce el nu mai juca activ).

Lansarea din 2027: preț și detalii

Fanii vor trebui să aștepte până în primăvara anului 2027. Atunci se va lansa oficial Nike Air Foamposite One „Phoenix Suns” la prețul de 240 de dolari.

Codul de produs va fi IQ0159-500, iar perechile vor fi disponibile în aplicația SNKRS de la Nike și la anumiți retaileri Nike Sportswear. Iar ca o notă de viitor, se pare că Nike se pregătește să treacă la colaborări mai oficiale, existând zvonuri despre un pachet Air Foamposite Pro legat de echipe de fotbal american din campionatul universitar (NCAA), care ar putea apărea chiar anul acesta.