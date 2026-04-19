Fanii lui Kobe Bryant au un motiv serios de bucurie. Modelul considerat primul sneaker neoficial al legendei NBA la Nike, Zoom Huarache 2K4, revine pentru prima dată în varianta de culoare „triple-black” după o pauză de 22 de ani. Lansarea este programată pentru 30 aprilie, la un preț de 200 de dolari.

Un model legendar, nu un simplu sneaker

Sunt puțini sportivi a căror moștenire în lumea sneakerșilor depășește propriile modele semnate, dar, să fim serioși, puțini se pot compara cu regretatul Kobe Bryant. După o scurtă perioadă de „free agency” în materie de încălțăminte, ce a urmat contractului cu Adidas, Bryant a semnat cu Nike în 2003. Așa a început una dintre cele mai influente linii de ghete de baschet din toate timpurile.

Numai că, înainte ca un model branduit oficial „Kobe” să ajungă pe piață, Nike l-a echipat pe Bryant cu ceea ce este considerat primul său sneaker neoficial, modelul Zoom Huarache 2K4. V-ați întrebat vreodată ce purta înainte de a avea propria linie de adidași la Nike? Ei bine, acesta este răspunsul.

Design și tehnologie sub capotă

La prima vedere, perechea Nike Zoom Huarache 2K4 OT în varianta „triple-black” pare simplă. Partea superioară este din piele neagră, accentuată de linii reliefate care se extind până la talpa intermediară, unde se ascunde tehnologia Zoom Air. Panouri din piele întoarsă apar pe vârf și pe călcâi pentru a adăuga textură, în timp ce o cupă din TPU la călcâi asigură stabilitatea.

Dar cele mai mari atuuri ale modelului creat de Eric Avar (același designer care a creat și linia oficială a lui Bryant) sunt la interior. Pe lângă amortizarea Zoom, pantoful include un „inner bootie”, un fel de șosetă interioară care oferea o potrivire perfectă pe picior. Performanța sa pe teren a fost mult timp apreciată de jucători, iar unele elemente au fost, pe bune, preluate ulterior în linia oficială a lui Kobe.

Momentul iconic cu Dwight Howard

De-a lungul anului 2004, Bryant a purtat diverse variante de culoare ale modelului Zoom Huarache 2K4, inclusiv versiuni în culorile echipei Lakers și o ediție specială în roșu, alb și albastru pentru NBA All-Star Weekend.

În schimb, perechea „Triple Black” a fost văzută mai rar.

Și totuși, este asociată cu un moment memorabil: un dunk spectaculos reușit de Kobe peste fostul mare jucător NBA Dwight Howard. Un moment de istorie, cimentat în memoria fanilor baschetului.

Cât costă și de unde îl poți cumpăra

Pentru prima dată în istorie, varianta „triple-black” a Nike Zoom Huarache 2K4 va fi relansată oficial. Se întâmplă pe 30 aprilie, cu un preț de retail de 200 de dolari. Sneakerșii vor fi disponibili în aplicația Snkrs de la Nike și la anumiți retaileri Nike Sportswear.

Iar pentru colecționarii pasionați, detaliile contează. Numele complet al culorii este Black/Black, iar codul de stil al perechii este IV0329-001.