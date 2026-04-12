Nike pregătește o nouă lansare pentru fanii regretatului Kobe Bryant. Un model Kobe 5 Protro în culorile echipei de baseball Los Angeles Dodgers va ajunge pe piață în toamna anului 2026 și va costa 200 de dolari, continuând astfel moștenirea legendei din baschet.

Un design inspirat de baseball

Noul model vine într-o combinație de culori denumită oficial Rush Blue/Wolf Gray/Comet Red. Partea superioară a pantofului este predominant albastră, specifică echipamentului Dodgers, iar un detaliu special se regăsește pe călcâi. Acolo, cusăturile roșii imită perfect cusăturile de pe o minge de baseball.

Pe bune, detaliile astea fac diferența pentru colecționari.

Spre deosebire de modelul anterior, logo-ul Swoosh este acum gri, cu o margine albă, în loc să fie complet alb. Iar mutarea numerelor de pe tricou, 8 și 24, de pe călcâi pe interiorul limbii pantofului este o modificare subtilă, dar importantă. Se așteaptă ca modelul să includă și o grafică specială cu Bryant pe branț (deși acest detaliu nu se vede în primele imagini apărute).

Ce aduce nou față de modelul Kobe 6

Lansarea vine după ce în 2025 a apărut un model similar, Kobe 6 Protro, tot în tematica Dodgers. Noul Kobe 5 Protro este aproape identic în ceea ce privește schema de culori, dar aduce câteva modificări cheie. După cum spuneam, logo-ul Swoosh și poziționarea numerelor 8 și 24 sunt principalele diferențe vizuale.

Moștenirea lui Kobe și legătura cu Dodgers

E drept că legătura lui Kobe Bryant cu sportul nu s-a limitat niciodată strict la baschet. Pasiunea sa pentru fotbal, de exemplu, a fost cea care i-a inspirat celebrii pantofi sport cu profil jos, care au schimbat regulile jocului. Dar relația sa cu echipa de baseball Los Angeles Dodgers a fost una specială și continuă să fie celebrată și postum.

Jucător emblematic pentru Los Angeles Lakers, Kobe a fost prezent frecvent la meciurile celor de la Dodgers încă de la sosirea sa în oraș, în 1996. A aruncat o primă minge ceremonială în anul 2000 și a fost prezent la Meciul 4 din World Series în 2018. V-ați fi gândit că legătura lui cu baseballul era atât de strânsă? După dispariția sa tragică, clubul a organizat numeroase evenimente omagiale, cu tricouri în ediție specială și alte obiecte de colecție.

Când și unde se lansează

Modelul Nike Kobe 5 Protro Dodgers este programat pentru lansare în toamna anului 2026. Prețul de retail va fi de 200 de dolari. Sneakerșii vor fi disponibili prin aplicația SNKRS de la Nike și la anumiți retaileri parteneri Nike Basketball.

Similar cu lansarea modelului Kobe 6 Protro, este posibil ca perechea să fie disponibilă mai devreme la buticuri din zona Los Angeles, cum ar fi Undefeated. Codul de stil pentru acest model este IO6256-400.