O tradiție emoționantă continuă și în acest an. Nike va lansa o nouă ediție a sneakerșilor „Mambacita”, un omagiu adus fiicei lui Kobe Bryant, Gianna „Gigi” Bryant. Modelul Nike Kobe 3 Low Protro va fi lansat chiar de ziua ei de naștere, pe 1 mai, la un preț de 190 de dolari, iar 100% din încasări vor fi donate fundației familiei.

Designul special al noului model

La prima vedere, sneakerșii impresionează printr-o combinație de alb și negru, cu accente de auriu metalic. Partea superioară este realizată dintr-un mesh alb, înconjurat de structura specifică modelului Kobe 3, care imită plasa unui coș de baschet. Numai că lucrurile stau puțin diferit la nivel de materiale.

Pentru a oferi un aspect premium, aproape elegant, zona degetelor, limba și călcâiul sunt acoperite cu piele lăcuită neagră, o estetică ce amintește de celebrul model Air Jordan 11. E drept că nu te aștepți la asta de la un pantof de baschet, dar rezultatul este spectaculos. Accentele aurii apar pe dubrae (acea mică plăcuță metalică de pe șireturi), pe limbă și pe călcâi, completând perfect designul.

Detaliile care fac diferența

Dar ce înseamnă, de fapt, acest model dincolo de aspect? Fiecare element spune o poveste. Pe călcâi, deasupra logo-ului Nike Swoosh și a emblemei „sheath” a lui Kobe, este inscripționat textul „GiGi”.

Un detaliu care contează.

Mai mult, perechea vine la pachet cu un breloc metalic auriu în formă de inimă. Deși imaginile de prezentare arată modelul în mărimi pentru copii (grade-school sizing), fanii se pot aștepta la un aspect identic și pentru varianta de bărbați.

O tradiție cu o poveste emoționantă

Linia „Mambacita” a fost introdusă în 2022, după tragicul accident din 2020 în care Kobe și Gigi și-au pierdut viața. Iar povestea din spatele acestei linii este una plină de emoție și chiar controverse. Conceptul a apărut după o scurtă separare contractuală între Nike și văduva lui Bryant, Vanessa. În 2021, Vanessa și-a exprimat frustrarea pe Instagram după ce modelul inițial Mambacita, Nike Kobe 6 Protro, a ajuns pe mâna speculanților, deși pantoful nu fusese încă aprobat pentru vânzare.

Până la urmă, în martie 2022, Vanessa și Nike au ajuns la un nou acord. Acesta stipulează că 100% din vânzările modelelor Mambacita vor fi donate către Mamba and Mambacita Sports Foundation (o organizație non-profit).

Preț și disponibilitate

Deci, cum pui mâna pe ei? Nike Kobe 3 Protro Low Mambacita se lansează oficial pe 1 mai, de ziua de naștere a lui Gigi. Prețul de vânzare este stabilit la 190 de dolari.

Sneakerșii vor fi disponibili în mărimi pentru întreaga familie (full-family sizing) prin intermediul aplicației Nike SNKRS și la anumiți retaileri Nike Basketball, cum ar fi Afew. Codul de stil pentru modelul de bărbați este IQ3916-100, iar denumirea completă a culorii este White/Metallic Gold/Black.