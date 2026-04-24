Nike SB continuă seria colaborărilor de succes cu un model nou, de data aceasta alături de Bluetile, un skate shop cu o istorie de 25 de ani. Este pentru prima dată când cei doi parteneri lucrează împreună la un pantof, iar rezultatul este un SB Dunk Low QS cu un preț de 135 de dolari și o poveste neașteptată în spate.

O colaborare mult așteptată

Pentru Bluetile, un nume de referință în comunitatea de skate din Columbia, Carolina de Sud, acest proiect a venit după o lungă perioadă de așteptare. Deși magazinul a vândut de ani buni încălțăminte Nike SB, abia acum a avut ocazia să-și pună amprenta pe propriul design. Până la urmă, e o premieră care marchează un sfert de secol de existență.

Inspirație cu o poveste puternică

La prima vedere, designul este complex și colorat. Dar inspirația vine dintr-un loc profund, având la bază fluturele monarh și legătura sa cu imigranții mexicani, ca simbol al rezistenței în drumul lor spre o nouă casă. Tema este cu atât mai personală cu cât la design a contribuit și Irving Juarez, un angajat al Bluetile care a emigrat din Mexic. V-ați fi gândit că un pantof poate spune o poveste atât de personală?

Recomandari Nike lansează noul Kobe 3 Mambacita la 190 de dolari în memoria lui Gigi

Într-o postare pe Instagram, Bluetile a subliniat importanța acestei teme. „Aceste teme sunt cu atât mai puternice cu cât ajungem să-l sărbătorim pe al nostru @irv_ing, care a imigrat aici din Veracruz, Mexic. La fel ca Monarhul, Irving și mulți imigranți ca el aduc culoare în viețile noastre și continuă să înalțe comunitățile pe care le servesc.”

Detalii care fac diferența

Hai să vedem ce face acest model atât de special. Combinația de culori este Black/Marina/White/Campfire Orange/Court Blue/Orange Horizon. Partea superioară este realizată dintr-un material pe care proprietarul magazinului, David Toole, l-a descris drept o piele întoarsă „asemănătoare cu o insectă” (bug-like), cu o textură imprimată care, prin uzură, va dezvălui o piele mai fină dedesubt. Baza este din piele crăpată bleumarin metalizat, cu perforații în formă de fluture sub care se ascunde un material portocaliu subtil reflectorizant.

Și detaliile nu se opresc aici. Pantoful vine cu mai multe seturi de șireturi pufoase, un Swoosh imprimat tridimensional inspirat de ochii insectelor și o broderie pe călcâi ce amintește de culorile fluturelui. Iar modelul specific fluturelui monarh prinde viață pe zona de ollie și pe „aripile” laterale, care, pentru prima oară la un model Dunk Low, sunt lăsate neatașate pentru a imita aripile unui fluture.

Recomandari Nike lanseaza noul Air Force 1 din piele lacuita si costa 125 de dolari

Preț și date de lansare

Lansarea modelului Bluetile x Nike SB Dunk Low QS (cod de stil IQ1323-001) va fi una treptată.

Prețul de retail a fost stabilit la 135 de dolari.

Totul începe pe 2 mai la locația magazinului din Columbia, urmată de o lansare pe 3 mai la Bluetile Charleston. Pe 4 mai, la ora 10:00 a.m. ET, va avea loc lansarea online pe bluetilesc.com. O lansare mai largă în skate shop-urile din SUA este programată pentru 8 mai.