Nike a lansat o nouă versiune a clasicului Air Force 1, de data aceasta într-o variantă premium, complet albă, realizată din piele lăcuită. Modelul este deja disponibil și costă 125 de dolari, fiind o piesă greu de egalat pentru ținutele de primăvară și vară.

O revenire dupa mai bine de un deceniu

Lansarea nu este, e drept, o premieră absolută pentru Nike. O pereche aproape identică a fost lansată în 1996, urmată de un stil similar în 2013. Numai ca aceasta este prima dată în mai bine de un deceniu când varianta din piele lăcuită este disponibilă din nou în magazine, spre bucuria colecționarilor.

Un trend naprasnic printre colectionari

Pielea lăcuită pe modelul Air Force 1 se bucură de o popularitate imensă în rândul pasionaților de sneakers. Trendul este alimentat de un val de nostalgie pentru look-urile colorate din anii 2000, care amintesc de popularele modele Bape Sta de la A Bathing Ape. V-ați fi gândit că un material atât de specific va reveni în forță?

Colaborari si alte versiuni recente

Iar Nike pare să mizeze puternic pe acest curent. Compania a apelat la fondatorul Bape, Nigo, și la fondatorul Undercover, Jun Takahashi, pentru un nou model Air Force 1 Low „LO2” din piele lăcuită bleumarin, care urmează să fie lansat în luna mai.

Pe lângă perechile lăcuite, alte lansări recente notabile includ o nouă variantă de culoare „Beijing” a lui LeBron James, un model cu imprimeu de vacă (da, ați citit bine) și mai multe iterații cu tematică florală. Clasicul sneaker a primit chiar și o actualizare pregătită pentru skate, prin intermediul Nike SB.

Pret si disponibilitate

Modelul Nike Air Force 1 ’07 Premium White Patent este disponibil pe nike.com și la anumiți retaileri Nike Sportswear.

Prețul este de 125 de dolari.

Codul de stil pentru cei interesați este IV2857-100. Si, pentru cine preferă o alternativă, versiunea triplu-neagră, lansată simultan, poate fi găsită la aceiași distribuitori.