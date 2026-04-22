Donatella Versace demonstrează, încă o dată, că vârsta este doar un număr. La 71 de ani, creatoarea de modă a captat toată atenția la cele mai recente evenimente mondene, afișând o siluetă impecabilă și un ten vizibil întinerit la petrecerea Vanity Fair Oscar 2026. Tranziția sa către noul rol de Ambasador Global al brandului Versace pare să-i priască de minune.

Ce spun experții despre transformare

Schimbarea spectaculoasă a Donatellei nu a trecut neobservată. Specialiștii în estetică analizează acum „noul chip” al vedetei, care, după ani de critici pentru intervenții considerate extreme, pare să fi adoptat o abordare mult mai armonioasă. Anastasia Koles, asistentă specialistă în estetică avansată, a oferit o perspectivă tehnică asupra transformării.

„Din imagini, buzele ei par mai mici comparativ cu trecutul, ceea ce se poate întâmpla din câteva motive. În trecut, se pare că a avut fillere permanente, probabil silicon, în combinație cu fillere pe bază de acid hialuronic stratificate deasupra. Dacă fillerul cu acid hialuronic a fost dizolvat sau s-a descompus natural, acest lucru ar putea explica reducerea volumului”, a explicat Anastasia Koles.

Dar nu e doar despre buze. V-ați gândit vreodată cum se obține un maxilar perfect definit la 71 de ani? Specialista are o teorie și despre asta.

„Lățirea inițială a buzelor sale ar fi putut fi cauzată de silicon combinat cu efectele unui lifting facial de înaltă tensiune, unde pielea este trasă destul de strâns spre părțile laterale ale feței. si, linia maxilarului pare mai definită, ceea ce ar putea fi rezultatul fillerelor dermice pentru a îmbunătăți structura sau al tratamentelor de strângere a pielii, cum ar fi microneedling-ul cu radiofrecvență”, a adăugat Koles. o combinație de tehnici de ultimă oră.

O filozofie anti-natural

De-a lungul a patru decenii, Donatella Versace a fost un subiect constant pentru presă, mai ales din cauza schimbărilor sale fizice. E drept că nu a recunoscut niciodată oficial că a apelat la bisturiu, însă diferențele dintre fotografiile din tinerețe și cele actuale sunt greu de ignorat. Comunitatea medicală speculează că lista de proceduri ar putea include de la rinoplastie și lifting facial până la injecții cu toxină botulinică.

Filozofia ei este, până la urmă, destul de clară. Într-o declarație memorabilă din 2010, creatoarea de modă a spus lucrurilor pe nume.

„Nici nu știu care este culoarea mea naturală. Natural? Ce este natural? Ce este asta? Nu cred în total natural pentru femei. Pentru mine, naturalul are ceva de-a face cu legumele”.

Mai direct de atât nu se putea.

Presiune, dependență și reinventare

Dincolo de imaginea publică, viața Donatellei a fost marcată de o presiune uriașă. A preluat frâiele casei Versace după asasinarea fratelui ei, Gianni, în 1997. Acest șoc, dublat de suferința pierderii, a împins-o într-o perioadă întunecată, luptându-se cu dependența de cocaină.

Și totuși, a reușit să învingă adicția, transformându-se într-o figură inspirațională. După aproape trei decenii în care a dictat direcția estetică a brandului, în 2025, Donatella s-a retras din funcția de director creativ, preluând noul rol de Ambasador Global al casei de modă Versace.