După zeci de ani de muncă neîntreruptă, marea actriță Adriana Trandafir ia în calcul retragerea definitivă din activitatea artistică. Pe 26 aprilie 2026, artista va împlini 70 de ani și simte că a venit momentul pentru o schimbare profundă, iar motivul este unul cât se poate de personal și emoționant.

O viață pe scenă, de la 4 ani

Ritmul a fost, nu de puține ori, infernal. Adriana Trandafir recunoaște că oboseala acumulată de-a lungul anilor, încă din copilărie, și-a spus cuvântul. „Eu muncesc, muncesc de la 4 ani. Deși am ieșit la pensie, deși anul acesta fac 70 de ani și am zis gata, stop, vreau să mă odihnesc, să mă distrez, vreau să mă bucur de viață, ceea ce am să și fac”, a declarat actrița. Si totusi, chiar dacă încă mai urcă pe scenă și predă studenților, planurile s-au schimbat radical. Pana la urma, e și normal să vrei o pauză, nu? Artista a confirmat că decizia este luată: „Încep să-mi diminuez angajamentele și îmi doresc să mă iubesc mai mult, să mă bucur mai mult.”

Vacanțe, prieteni și o nouă perspectivă

Iar această nouă perspectivă vine cu planuri concrete, menite să pună viața personală pe primul loc. Actrița mărturisește că vrea să profite de fiecare clipă. Un prim pas este vacanța de Paște, pe care o va petrece în Spania, unde va fi gazdă pentru prieteni veniți tocmai din Canada. „Nu știu câți ani mai am de trăit și am zis să încep să mă bucur, din când în când, de o vacanță, să mă bucur de prieteni. De Paște merg în Spania, o să fiu gazdă acolo, o să fiu o româncă în adevăratul sens al cuvântului. Ne întâlnim acolo, mâncăm românește, mergem la biserica românească.”

O schimbare radicală de priorități.

Motivul real al retragerii nepotul David

Dar, dincolo de oboseala acumulată, motivul decisiv este altul și poartă un nume: David. Nepotul ei, în vârstă de doar 10 luni, a schimbat totul. „Aș putea să renunț definitiv, m-a convins nepotul meu, care are 10 luni. Aș vrea tot timpul meu să i-l dedic de acum încolo, pentru că dragostea pentru nepoți este cu totul și cu totul altfel față de cum arată dragostea pentru copii, pentru familie. Îmi bate inima mai tare numai când spun David.”

Rolul de bunică a devenit, pe neașteptate, cel mai important din viața sa. Nepotul (primul din familie) i-a adus un sentiment de împlinire totală, pentru care se simte recunoscătoare. „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa asta și că a avut răbdare cu mine să ajung până la etapa asta pe care mi-am dorit-o. Fiind și primul nepot al familiei, îți dai seama că lucrurile sunt foarte, foarte limpezi de acum încolo.”

Pentru Adriana Trandafir, lucrurile sunt acum mai clare ca niciodată. Profesia și chiar și familia, în sensul larg, trec pe plan secund. „Nu mai e importantă nici profesia, nici familia, ci importantă de acum este bunicia mea. Eu sunt deschisă capitolului acesta.” Actrița speră ca, în viitor, și fiica ei, Maria Speranța, să îi ofere un alt nepoțel.