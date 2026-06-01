Michael Crawford, actorul care a dat viață personajului original din celebrul musical Fantoma de la Operă, pregătește o revenire neașteptată pe scenă la vârsta de 84 de ani. După o lungă perioadă de absență din lumina reflectoarelor, starul se află în discuții avansate pentru un nou proiect major, reluând legătura cu vechiul său colaborator.

Dincolo de strălucirea scenei, povestea lui recentă este una despre epuizare extremă, limitele propriului corp și curajul de a te reinventa indiferent de vârstă. Știi momentul ăla când simți că pur și simplu nu mai poți duce nicio sarcină ? Ei bine, colapsul lui fizic ne arată exact ce se întâmplă când ignorăm semnalele de alarmă, dar și cum ne putem regăsi echilibrul alături de familie.

Pretul succesului și oboseala cronica

Pentru a înțelege această revenire, trebuie să privim puțin înapoi. Crawford a dispărut din viața publică după ce, în 2004, în timpul spectacolului The Woman în White, a fost diagnosticat cu sindromul oboselii cronice (ME). Din 2007, el s-a retras tocmai în Noua Zeelandă alături de soția sa, Natasha MacAller, o fostă balerină și chef în vârstă de 68 de ani.

Cum s-a ajuns la un asemenea diagnostic dur? Actorul își asumă întreaga responsabilitate.

„A fost vina mea, am purtat acest costum uriaș și am pierdut atât de multă apă în timpul fiecărui spectacol încât, până la urma sistemul meu imunitar a cedat și am făcut ME.” – Michael Crawford, Actor

Iar decizia de a schimba complet mediul a fost salvarea lui. Într-un interviu recent publicat de Hellomagazine, starul a mărturisit simplu: „Am ajuns să plec în Noua Zeelandă și m-am făcut bine într-un an.”

O prietenie de o viata și noi planuri

Acum, Marea Britanie îl cheamă din nou, chiar dacă drumul de peste 20 de ore este obositor. Dar ce îl motivează cu adevărat este pasiunea care nu s-a stins niciodată. Să fim sincere, câți dintre noi își mai fac planuri profesionale la 84 de ani?

Actorul a dezvăluit că s-a întâlnit recent cu legendarul compozitor care i-a oferit rolul vieții sale în 1986.

„Am luat prânzul cu Andrew Lloyd Webber zilele trecute; suntem în continuare buni prieteni. El sugerează că vrea să fac ceva… S-ar putea materializa, dar nu voi ști pentru încă câteva luni. Trebuie să continui să exersez ca un nebun pentru ca totul să fie acceptabil.” – Michael Crawford, Actor

Și nu glumește deloc când vine vorba de pregătire. „Merg la cursuri de canto, am făcut trei cursuri săptămâna aceasta cu directorul meu muzical, Nigel Lilley”, a explicat el cu entuziasm. Pe lângă acest potențial proiect muzical, Crawford este în discuții pentru un documentar despre viața sa, predând deja zeci de casete video personale casei de producție.

Fricile unui părinte și muncă de caritate

Dar dincolo de cariera impresionantă, cu premii Tony și Olivier, Crawford a rămas un tată profund conectat la realitate. Președinte al asociației The Sick Children’s Trust din 1987, el ajută familiile să găsească cazare aproape de spitalele unde copiii lor sunt tratați. Și știe exact ce înseamnă teroarea de a avea un copil bolnav.

Fiica sa a făcut meningită la vârsta de șase ani, fiind internată la Portsmouth, în timp ce el juca la Londra. „Călătoream în fiecare zi; soția mea a stat la căpătâiul ei”, își amintește el, subliniind cât de important este să fii aproape de copilul tău în acele momente critice.

Până când vom afla dacă spectacolul cu Andrew Lloyd Webber se va concretiza în următoarele luni, Crawford ne lasă cu un gând care merită pus pe frigider: „Întotdeauna să crezi în tine. Cu toții putem face mai mult decât credem că putem.”