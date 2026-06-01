India Fowler, o actriță britanică de 22 de ani destul de puțin cunoscută publicului larg, tocmai a dat lovitura carierei sale. Ea a fost aleasă oficial pentru a o interpreta pe Grace Ivers în al doilea sezon al fenomenului global „Off Campus”, difuzat de Prime Video.

Știi momentul ăla când termini un serial bun într-un singur weekend și intri direct pe internet să cauți detalii despre continuări? Fix asta au făcut milioane de femei luna trecută. Iar pentru că personajul lui John Logan a fost preferatul multora dintre noi, așteptarea pentru a vedea cine îi va fura inima pe ecran a fost uriașă. Practic, India Fowler tocmai a devenit una dintre cele mai căutate tinere de la Hollywood.

Să fim sincere, adaptarea seriei de cărți scrise de Elle Kennedy a fost un pariu câștigător de la bun început. Serialul a avut premiera pe 13 mai și a urcat direct pe locul unu la nivel mondial. Ba chiar a devenit a treia cea mai mare lansare din istoria platformei de streaming în doar 12 zile.

Recomandări Adevărul incomod despre produsele de beauty cu Marilyn Monroe. Ce ne vând de fapt brandurile

Cine este actrița care i-a cucerit pe producători

Dar de unde o știm, mai exact, pe noua Grace?

Deși numele ei nu îți sună neapărat familiar la prima vedere, India a apărut deja în câteva producții interesante. A jucat versiunea tânără a lui Zoe Walker în „White Lines”, a avut roluri în „The Nevers” și „Franklin”, iar recent a cochetat cu genul horror pe Netflix, în „Fear Street: Prom Queen”. Hellomagazine a relatat luni dimineața că anunțul oficial a fost făcut printr-un video simpatic pe rețelele sociale, unde India era într-un apel chiar cu Antonio Cipriano, partenerul ei de pe ecran.

Chimia perfectă confirmată de colegii de platou

Antonio, care îl joacă pe Logan, este deja extrem de încântat de noua lui colegă.

„clar avem o Grace acum, și asta este foarte captivant. Deci va exista puțin din asta în sezonul 2 și vom vedea pur și simplu cum se va desfășura totul.” – Antonio Cipriano, actor

Iar lucrurile nu se opresc aici. Actorul a mărturisit pentru revista People că India pare pur și simplu desprinsă din paginile cărților lui Elle Kennedy, spunând că a simțit că vorbește direct cu personajul.

„Va aduce atât de mult serialului. Îl va ridica la un alt nivel și sunt atât de entuziasmat pentru dinamica dintre Logan și Grace. Este perfectă. Este exact persoană de care aveam nevoie pentru acest rol.” – Antonio Cipriano, actor

Filmările pentru noul sezon sunt deja în plină desfășurare, deși focusul principal va pica de data asta pe povestea dintre Dean și Allie. Numai că introducerea lui Grace ne pregătește terenul pentru ce e mai bun. Acum rămâne doar să vedem când va anunța Prime Video data oficială a premierei pentru a ne putea programa următorul maraton de vizionare acasă.