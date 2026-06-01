Te-ai obișnuit să îți începi ziua cu aceleași fețe prietenoase la TV, ? Ei bine, veterana televiziunii americane Robin Roberts a decis să ia o pauză binemeritată de la pupitrul Good Morning America pentru un proiect complet diferit.

Știm cu toatele cât de greu este să jonglezi cu un job solicitant și cu proiectele de suflet. Dar decizia ei ne arată că poți să pui pe pauză rutina zilnică pentru a-ți urma pasiunile, mai ales când o ai alături pe partenera ta de viață. Sincer, cine nu și-ar dori o astfel de evadare productivă care să îmbine afacerile cu plăcerea?

Destinația surpriză și un proiect de suflet

Jurnalista a lipsit de la emisiunea matinală a postului ABC vineri, 29 mai, și luni, 1 iunie. Și nu a stat deloc acasă. A zburat tocmai în Cape Town, Africa de Sud, pentru a lucra la următorul ei film produs pentru rețeaua Lifetime.

Așa cum aflăm dintr-un material publicat recent de Hellomagazine, vedeta nu a plecat singură în această aventură profesională. Soția ei, Amber Laign, a însoțit-o pe continentul african pentru a-i fi alături pe platourile de filmare.

Robin a împărtășit cu fanii o fotografie relaxată pe Instagram. Imaginea surprinde picioarele amândurora încălțate cu pantofi sport Adidas Sambas, lăsând la vedere și tatuajul de pe glezna lui Amber.

„Am ajuns în Africa de Sud pentru filmările viitorului meu film @lifetimetv cu @sherrieshepherd și @alldondre. Doamna mea mi s-a alăturat în zborul luuung, așa că am nevoie de un moment să mă las pe spate și să îmi număr binecuvântările.” – Robin Roberts, prezentatoare TV

O poveste despre echilibru și iubire

Filmul la care lucrează, intitulat „Angel în the Rubble”, spune povestea ultimului supraviețuitor scos din dărâmăturile de la Ground Zero după atacurile din 11 septembrie 2001. Iar în lipsa ei din studio, scaunele de la GMA au fost ocupate de Rebecca Jarvis și Mary Bruce, alături de colegii George Stephanopoulos și Michael Strahan.

Dincolo de cariera fulminantă pe care o are la ABC încă din 1995, relația ei cu Amber rămâne un punct central de echilibru. Cele două s-au căsătorit pe 8 septembrie 2023, chiar la casa lor din Farmington, Connecticut.

„Nu mi-aș fi putut imagina ca o fetiță crescând în Mississippi că voi sta aici cu tine în New York City, cu logodnica mea care este o femeie, și vorbind liber, deschis și cu pasiune despre asta.” – Robin Roberts, prezentatoare TV

Filmările din Cape Town sunt abia la început, iar fanii așteaptă lansarea noii producții cu Sherri Shepherd în rol principal. Până atunci, scaunul de la Good Morning America o așteaptă pregătit pentru momentul în care va hotărî să se întoarcă acasă.