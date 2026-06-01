Știi momentul ăla când ai pus copiii la somn sau pur și simplu ai închis laptopul de muncă și vrei să te deconectezi, dar pierzi o oră doar căutând ceva bun de văzut? Ei bine, sezonul trei din drama judiciară „The Twelve” tocmai a aterizat pe platformele de streaming și rezolvă exact această problemă cu opt episoade noi și complet captivante.

Timpul tău liber este extrem de prețios, iar o recomandare sigură te scapă de frustrarea serilor irosite pe producții mediocre. Noul sezon, intitulat „Cape Rock Killer”, îl readuce pe Sam Neill în rolul avocatului apărării Brett Colby, dar de data aceasta miza devine una profund personală, care promite să te țină cu sufletul la gură de la primul până la ultimul episod.

Un caz care schimbă totul

Sezoanele anterioare, lansate în 2022 și 2024, au demonstrat deja că producția știe perfect cum să construiască suspansul pas cu pas. Iar acum, lucrurile devin și mai complicate pentru personajul principal. Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, aflăm că acțiunea noului sezon (care a debutat inițial în Australia în august 2025) îl aruncă pe Colby într-un proces unde trebuie să apere soțul unei prietene de o viață, acuzat de crimă.

Recomandări Mick Jagger, logodit în secret de câțiva ani cu Melanie Hamrick. Decizia la 82 de ani.

Și că povestea abia acum prinde contur.

„The Twelve: Cape Rock Killer este diferit de oricare altul, deoarece lucrurile devin personale pentru Brett Colby (Sam Neill) după ce este aruncat într-un proces de crimă pentru a apăra soțul unei prietene de o viață acuzat de o crimă odioasă.” – Sinopsis oficial, The Twelve

Ce spun femeile care l-au văzut deja

Dincolo de recenziile criticilor (care i-au dat două stele în The Guardian și trei în The Standard), publicul larg este absolut captivat. Să fim serioase, de multe ori părerea celor care se uită din pasiune, exact ca noi, contează mult mai mult decât o analiză tehnică de film.

Recomandări Vestea care emoționează orice mamă. Fetița Jennei Dewan a împlinit 13 ani și e de nerecunoscut

Fanii au umplut rețelele sociale de laude, numind producția „genială” și „fantastică”. O spectatoare a recunoscut public că a fost atât de prinsă de poveste încât pur și simplu nu s-a putut opri din vizionat.

„dramă legală excelentă. Întreaga distribuție a fost absolut remarcabilă și povestea, pur și simplu fantastică! Aduceți sezonul 3 vă rog!” – Fan al serialului, Rețele sociale

Distribuția îl include pe veteranul Sam Neill (pe care sigur îl știi din Jurassic Park), alături de actori excelenți precum Danielle Cormack în rolul lui Gabe Nicholls, Eryn Jean Norvill ca Amanda Taylor și Sarah Peirse ca Beth Chaplin.

Recomandări Ducele și Ducesa de Edinburgh, plimbare cu tramvaiul istoric în Lisabona. Cuplul regal, turneu de trei zile în Portugalia.

Ce poți face tu în weekendul acesta

Dacă termini rapid episoadele din „Cape Rock Killer” pe ITVX, ai la îndemână și alte opțiuni excelente pentru binging. Poți încerca „Showtrial” pe BBC iPlayer, unde sezonul doi urmărește un ofițer de poliție judecat pentru uciderea unui activist pentru climă. Sau poate te atrage „Presumed Innocent” pe Apple TV, cu Jake Gyllenhaal într-un rol intens de procuror devenit suspect principal. Iar pe Netflix te așteaptă celebrul „The Lincoln Lawyer”, cu Manuel Garcia-Rulfo.

Următorul pas rămâne simplu. Pregătești o gustare rapidă, te așezi confortabil pe canapea și apeși butonul de play pentru primul episod din noua ta obsesie televizată.