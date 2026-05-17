Brooke Hogan, în vârstă de 38 de ani, a lansat pe 15 mai o versiune nouă a piesei „Try Again”, hitul celebrei Aaliyah. Numai că revenirea ei în muzică, la scurt timp după moartea tatălui ei, legendarul Hulk Hogan, nu a fost primită deloc așa cum spera. Internetul a luat pur și simplu foc, iar acuzațiile au început să curgă imediat pe rețelele de socializare.

O revenire umbrită de critici

Pentru oricare dintre noi, încercarea de a o lua de la capăt profesional la aproape 40 de ani vine cu o doză uriașă de vulnerabilitate. În cazul lui Brooke, presiunea este dublă. Ea nu se luptă doar cu doliul recent, ci și cu o graniță extrem de sensibilă în cultura pop modernă. Miza reală aici nu ține doar de vânzări sau de topuri, ci de dreptul unui artist de a explora genuri muzicale diferite fără a fi acuzat că încearcă să fure o identitate care nu îi aparține.

Și totuși, cum am ajuns aici? Brooke nu mai lansase nimic notabil de la albumele „Undiscovered” din 2006 și „The Redemption” din 2009. După o pauză lungă, producătorii au sfătuit-o să încerce un sunet old-school. Așa cum a relatat luni dimineață Theblast, ea a ales piesa din 2000 a lui Aaliyah pentru că versurile rezonau perfect cu momentul ei de viață. „Tema este, la propriu, să o ștergem pe Brooke de praf și să o punem să încerce din nou muzica. Așa am făcut”, le-a explicat ea fanilor.

Dar reacțiile au fost extrem de tăioase.

Recomandari Imaginile care au impartit internetul in doua. Ce a patit actrita de 29 de ani

Un utilizator i-au scris direct: „Brooke, te rog, citește camera. Trecem deja prin multe acum, nu avem nevoie de asta, ok?”. Alții i-au transmis clar că muzica lui Aaliyah nu ar trebui refăcută niciodată, considerând-o un clasic de neatins. Ba chiar au existat voci care au acuzat-o direct că încearcă să pară o femeie de culoare.

„Ai crede că am aruncat steagul american pe jos. Nu fac asta. Dar nu poți fi supărat pe o fată dacă îi place cultura Black.” – Brooke Hogan, cântăreață

Umbra grea a trecutului familial

Adevărul e că întregul scandal nu a izbucnit într-un vid. Tatăl ei, Hulk Hogan, care s-a stins din viață la 71 de ani în iulie 2025 în urma unui atac de cord, a lăsat în urmă o moștenire complicată. În 2015, el a fost implicat într-un scandal uriaș după ce a apărut o înregistrare în care folosea cuvinte rasiste la adresa iubitului de atunci al lui Brooke.

„Sunt o persoană care s-a enervat foarte tare din cauza unei situații personale. Am folosit un cuvânt. Da, regret, pentru că, chiar și sub acel foc greu și nebun, ar fi trebuit să stau liniștit și să-mi țin gura.” – Hulk Hogan, fost luptător WWE

Deși Hulk a încercat să repare relația cu fiica sa înainte de a muri, un apropiat al familiei a declarat că lucrurile au rămas tensionate până la final. Acum, Brooke se apără spunând că este judecată pe nedrept și că a fost chinuită timp de 15 ani pentru simplul fapt că apreciază o altă cultură muzicală. „Nu mă pot abține. Iubesc ceea ce iubesc. Îmi place ceea ce îmi place. Am fost crescută cu hip hop, funk, și tot așa. Unii oameni sunt crescuți cu muzică country. Eu nu am fost”, a adăugat ea.

Recomandari Imaginile care au impartit internetul in doua. Ce a facut Rihanna chiar inainte de Met Gala

Până la urmă, piesa este deja lansată pe piață și adună vizualizări. Decizia de a o păstra în playlist sau de a o boicota rămâne strict la latitudinea publicului, în timp ce Brooke trebuie să demonstreze în lunile următoare dacă această revenire este doar un experiment controversat sau începutul unui capitol muzical asumat.