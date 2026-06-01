Solistul trupei Rolling Stones, Mick Jagger, a făcut o schimbare de direcție neașteptată la 82 de ani. Deși a fugit de ideea de căsătorie decenii la rând, artistul este logodit în secret de câțiva ani cu fosta balerină Melanie Hamrick, în vârstă de 38 de ani.

Știi momentul ăla când un bărbat îți spune clar că el pur și simplu nu este genul care se însoară? Ei bine, povestea lor ne arată că până și cei mai convinși burlaci își pot rescrie regulile când găsesc dinamica potrivită. Pentru noi, femeile care uneori ne stresăm prea mult cu etichetele unei relații, atitudinea relaxată a Melaniei este chiar o gură de aer proaspăt.

Regulile se schimbă când te aștepți mai puțin

În trecut, Mick a fost căsătorit cu Bianca Pérez-Mora Macias și cu Jerry Hall. Numai că, după aceste experiențe, el a decis că monogamia nu este pentru toată lumea. Ba chiar, într-un interviu acordat publicației The New York Times în 2010, cu patru ani înainte să o cunoască pe actuala sa parteneră, artistul a fost extrem de vocal împotriva instituției căsătoriei.

„Am o viziune ceva mai boemă. Sincer să fiu, nu prea am o părere bună despre căsătorie. Nu spun că nu este un lucru minunat și că oamenii nu ar trebui să o facă, dar nu este pentru mine. Și nu este pentru destul de mulți alți oameni, se pare.” – Mick Jagger, Solist Rolling Stones

Și nu s-a oprit aici. El a adăugat atunci că mariajul este doar o fantezie elaborată și că, dacă studiezi comportamentul animalelor, e greu de înțeles cum se potrivesc regulile noastre umane în peisaj.

Cifrele și anii de relație vorbesc totuși de la sine.

Secretul unei logodne fără stres

Dar iată că lucrurile stau puțin diferit în prezent. Cei doi s-au cunoscut în culisele unui concert din Tokyo în 2014, iar în 2016 au devenit părinții unui băiețel, Deveraux Octavian Basil Jagger. Așa cum semnalează Hellomagazine într-un material recent, Melanie a confirmat abia în 2025 pentru publicația Paris Match că inelul pe care îl poartă de ceva timp pe mâna stângă este, de fapt, o promisiune asumată.

„Suntem logodiți de doi sau trei ani. Poate într-o zi ne vom căsători, poate nu. Suntem atât de fericiți în viața noastră actuală încât mi-ar fi prea teamă să schimb ceva.” – Melanie Hamrick, Fostă balerină

Până la urmă, presiunea unei nunți perfecte nu le dictează deloc viața. Când a fost întrebată recent de revista HELLO! dacă trupa Rolling Stones va cânta la eveniment, Melanie a deviat elegant subiectul și a întrebat zâmbind despre a cui nuntă este vorba. deciziile oficiale privind o eventuală ceremonie rămân deocamdată suspendate, iar fanii așteaptă să afle dacă muzicianul va face sau nu plonjonul final către altar.