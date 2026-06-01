Prințul Edward și Ducesa Sophie au dat startul unui turneu de trei zile în Portugalia cu o mișcare pe care o facem și noi, femeile, când mergem într-un city break. Cei doi au oprit practic traficul în Lisabona pentru o plimbare de 10 minute cu un tramvai istoric.

Momentul inedit din inima orașului

Te-ai gândit vreodată cum arată o vizită oficială dincolo de protocoalele rigide? Ei bine, fix asta ne-au arătat ducii de Edinburgh, oferindu-ne o imagine relaxată și autentică a vieții regale în deplasare. E drept că nu vezi în fiecare zi membri ai familiei regale britanice așteptând cuminți în stație, lângă faimoasa Grădină Estrela.

Așa cum relatează Hellomagazine într-un reportaj publicat recent, cuplul a fost întâmpinat de primarul Carlos Moedas și de câțiva pompieri aflați în timpul liber, care sărbătoreau Ziua Națională a Copiilor. Și da, chiar și capetele încoronate au grijă pe unde calcă. Traversând strada în timp ce un alt tramvai trecea pe lângă ei, reacția ducesei a fost cât se poate de naturală.

„Nu am de gând să mă pun cu un tramvai.” – Ducesa Sophie

Un document vechi de 640 de ani

Dar vizita nu a fost doar despre plimbări pitorești prin oraș. Luni după-amiază, ducii au ajuns la Arhiva Națională a Portugaliei pentru a deschide expoziția dedicată Tratatului de Windsor. Vorbim despre aniversarea a 640 de ani de alianță diplomatică între Marea Britanie și Portugalia.

Iar aici vine partea cu adevărat specială. Pentru prima dată din 1386, copiile originale în engleză și portugheză ale tratatului au fost expuse una lângă alta. Dincolo de importanța istorică, momentul a generat și câteva replici amuzante între soți la vederea celor zece sigilii de ceară.

„Voi aveți grijă de documentele voastre mai bine decât noi.” – Prințul Edward

Ducesa a completat imediat observația, privind cu atenție pergamentele expuse sub sticlă.

„Scrisul este atât de mic.” – Ducesa Sophie

Turneul regal se mută acum în orașul Porto, unde agenda cuprinde întâlniri axate pe incluziunea în sport și pe rolul femeilor în pace și securitate, iar organizațiile locale pregătesc deja următoarele evenimente din program.