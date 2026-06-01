Te-ai gândit vreodată cum se simte dinamica din familia ta extinsă când nepoții cresc și atrag absolut toată atenția? Pentru prințul Harry, teama sa veche că va fi lăsat în umbră de copiii prințului William prinde contur exact în aceste zile. Atenția publicului s-a mutat masiv pe prințul George, în vârstă de 12 ani, care se pregătește intens pentru începerea studiilor secundare în luna septembrie.

Dincolo de titlurile regale și de etichetă, vorbim despre o poveste clasică de familie, unde un unchi se simte dat la o parte de noua generație. Noi, mamele, știm cât de repede cresc copiii și cum schimbă ei complet polii de interes la mesele de duminică. Doar că aici, miza este vizibilitatea globală, iar vechile anxietăți ies din nou la suprafață într-un mod cât se poate de public.

Anxietatea unui unchi celebru

Iar lucrurile stau destul de clar, potrivit biografului regal Andrew Morton. Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, expertul confirmă că ducele de Sussex a fost mereu conștient de momentul inevitabil în care nepoții săi vor prelua lumina reflectoarelor.

„Problema care l-a îngrijorat mereu pe prințul Harry, că va fi eclipsat de copiii fratelui său, devine realitate.” – Andrew Morton, biograf regal

Cifrele vorbesc de la sine.

Recomandări Prințul William, poziție fermă față de Harry și Meghan. Refuză împăcarea.

Prințesa Charlotte, la 11 ani, și micul prinț Louis, de opt ani, sunt deja preferații fotografilor la orice apariție. Dar atenția majoră este acum pe George. Băiatul se află în prezent în ultimul an la școala pregătitoare mixtă Lambrook School din Berkshire, unde studiază alături de frații săi mai mici, care mai au de petrecut câțiva ani buni acolo.

Recomandări Secretul diminetilor din familia regala. Printul William a dezvaluit din greseala ce fac copiii lui

Drama alegerii școlii perfecte

Alegerea școlii generale este un stres uriaș pentru orice părinte, chiar și atunci când ai la dispoziție cele mai bune opțiuni din lume. Pe lista scurtă se află faimosul colegiu Eton, unde a studiat tatăl său, dar și Marlborough College din Wiltshire, instituția unde a învățat prințesa de Wales. Se mai vehiculează intens și Oundle School din Northamptonshire ca o potențială alegere.

Și totuși, cum gestionează William și Kate această procedură complicată de admitere? Melanie Sanderson, redactor-șef la The Good Schools Guide, explică diferența majoră dintre ei și restul părinților aflați în aceeași situație.

„Ei bine, pentru oamenii obișnuiți, aceștia trebuie să spună «da» destul de repede pentru ca copiii lor să fie acceptați. Oamenii obișnuiți cărora li s-au oferit locuri ar accepta acele locuri pentru școlile secundare în următoarele câteva săptămâni.” – Melanie Sanderson, redactor-șef The Good Schools Guide

Numai că regulile normale par să nu se aplice la fel pentru membrii familiei regale. Expertul sugerează că părinții lui George ar bloca în prezent mai multe opțiuni, câștigând timp prețios de gândire.

„Am sentimentul că familia de Wales ar putea păstra mai multe locuri la școli diferite. Pare că, dacă ar fi luat o decizie definitivă, cineva ar ști și s-ar afla.” – Melanie Sanderson, redactor-șef The Good Schools Guide

Decizia finală privind educația lui George urmează să fie anunțată oficial în perioada următoare. Până atunci, rămâne neclar care instituție britanică va câștiga privilegiul de a-l avea pe băncile sale din această toamnă.