Ai simțit vreodată că responsabilitățile de zi cu zi te sufocă și ai da orice pentru o seară banală cu prietenele tale? Iar dacă tu te simți așa, gândește-te puțin la prințul William. Dincolo de porțile palatului, viitorul monarh britanic se agață cu disperare de o viață absolut normală, evadând frecvent alături de grupul său restrâns de prieteni pentru meciuri de fotbal, ieșiri la pub și grătare. Titlurile regale pălesc în fața unei seri simple în care poate fi doar el însuși.

Și fix aici este miza reală pentru noi toate. Când presiunea jobului sau a vieții de familie devine copleșitoare, cercul de prieteni intimi este singura plasă de siguranță care te ține cu picioarele pe pământ. Exact asta face și prințul, refuzând să lase viitoarea coroană să îi distrugă identitatea personală și prieteniile vechi.

Cum arată evadarea din colivia de aur

Nevoia lui de normalitate nu a apărut peste noapte. Totul a început cu ani în urmă, influențat inițial de prințesa Diana și, mai târziu, de familia lui Kate Middleton. Când a intrat în familia Middleton, William a descoperit bucuria cinelor informale, unde punea mâna să ajute în bucătărie, învăța să încarce mașina de spălat vase sau ajuta la așezarea mesei pentru prânzul de Crăciun. Mai târziu, în perioada în care locuia cu Kate în Anglesey ca pilot de căutare și salvare în RAF, cei doi mergeau singuri la cumpărături și își construiau o viață obișnuită.

Dar acum, lucrurile stau puțin diferit. Responsabilitățile au crescut, așa că ieșirile trebuie planificate atent. Așa cum a explicat Theblast într-un material recent, detaliile despre acest cerc închis au ieșit la iveală după ce prințul a fost văzut extrem de relaxat în Istanbul, sărbătorind victoria echipei Aston Villa în Europa League.

Trucuri și reguli stricte la o bere

Nu poți ieși pur și simplu la o bere în Londra când fața ta este pe toate monedele și ziarele. Așa că William apelează la mici trucuri. Uneori își lasă barbă sau se rade complet, poartă pălării, ochelari, ba chiar încearcă un accent galez cam dubios doar pentru a nu fi recunoscut pe stradă.

Iar grupul lui este extrem de bine sudat. Din el fac parte prieteni din copilărie precum Thomas van Straubenzee, acum director la agenția imobiliară Knight Frank și nașul prințesei Charlotte, alături de Edward van Cutsem și fiul acestuia, Jake, sau Ben Dawes. Întâlnirile lor au loc în case private sau în pub-uri liniștite din vestul Londrei, unde proprietarii sunt discreți și le oferă camere retrase.

„Băieții sunt fani în special ai grătarelor, berii și ai multului vin.” – Sursă regală

Regula de aur la aceste întâlniri? Nu se discută absolut deloc despre viitorul lui rol. Prietenii știu că rigiditatea vieții regale este partea cea mai grea pentru el.

„Este un tip la vreo 40 de ani, înstărit, cu o familie fericită, dar tot ce îl așteaptă în prezent este o cămașă de forță metaforică și o coroană foarte grea.” – Sursă regală

Ce poți face tu

Poate că nu ai nevoie de ochelari falși ca să ieși la o cafea, dar lecția e clară. Păstrează un spațiu doar al tău, unde să nu fii nici „mama lui X”, nici „doamna manager”. William a înțeles perfect această nevoie.

„La fel ca toți membrii de rang înalt ai familiei regale, el își lasă rareori garda jos cu cineva. Este precaut în a se apropia prea mult de alții. Adevăratul său cerc intim este foarte select.” – Sursă regală

Decizia de a-și păstra viața privată intactă este o prioritate asumată pe termen lung. Testul final va veni în ziua încoronării, când va trebui să demonstreze dacă un rege poate cu adevărat să mai iasă la o bere cu băieții, așa cum a promis cercului său restrâns.