Prințul William este hotărât să adopte o poziție mult mai dură față de fratele său și Meghan Markle în momentul în care va prelua tronul. Și se pare că nici măcar planurile secrete ale Regelui Charles de a-i împăca nu îl pot face să se răzgândească.

Dincolo de porțile palatului, povestea asta ne arată o dinamică de familie pe care multe dintre noi o recunosc destul de bine. Ce faci când un părinte încearcă cu disperare să repare o relație între frați, dar unul dintre ei a trasat deja o limită clară de protecție emoțională? Pentru William, granița pare să fie trasată definitiv, refuzând să mai lase dramele să îi afecteze viața și imaginea publică.

O strategie a tacerii

Știm cu toatele că relațiile s-au răcit complet după ce ducii de Sussex au renunțat la rolurile regale în 2020 și s-au mutat în Statele Unite. De atunci, au tot existat acuzații publice care au rănit profund familia rămasă la Londra. Iar William a ales pur și simplu să nu mai răspundă.

Așa cum notează Theblast într-un material publicat recent, viitorul rege este deranjat de faptul că fratele și cumnata sa continuă să își folosească titlurile pentru a face bani, promovând un stil de viață fals regal. Hai să fim serioase, e o situație cel puțin inconfortabilă.

„William va adopta o linie mult mai dură față de Harry și Meghan atunci când va fi rege.” – Sursă internă citată de Daily Mail

Dar lucrurile nu se opresc la o simplă supărare. Experții regali susțin că distanțarea Prințului de Wales este calculată la milimetru.

„Acest lucru pare a fi o resetare regală permanentă. Dar tăcerea lui William nu este un mister. Este o strategie.” – Helena Chard, expert regal

Planul secret al Regelui Charles

Numai că tatăl lor nu este pregătit să renunțe. Regele Charles suferă din cauza acestei rupturi și l-a însărcinat pe noul său consilier, Theo Rycroft, cu misiunea urgentă de a-i apropia pe cei doi frați. Planul este ca Rycroft să organizeze o întâlnire discretă în luna iulie, când Harry va vizita Marea Britanie pentru Jocurile Invictus.

„El crede că este timpul să îi pună față în față. Theo este un tip foarte rezonabil și incredibil de drăguț, și înțelege complet că aceasta este o sursă de mare durere pentru rege și vrea să îl ajute să o rezolve.” – Sursă apropiată lui Theo Rycroft

Chiar și cu aceste eforturi uriașe din culise, tensiunile rămân la cote maxime. Sursele spun că William nici nu vrea să audă de vreo ramură de măslin, considerându-și fratele complet nedemn de încredere.

Vizita lui Harry din luna iulie reprezintă următorul test major pentru întreaga familie regală. Până atunci, rămâne neclar dacă eforturile Regelui Charles vor reuși să spargă zidul de tăcere sau dacă distanța dintre cei doi frați va deveni o regulă oficială a viitoarei domnii.