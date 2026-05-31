Prințul Harry și Meghan Markle au predat oficial cheile de la Frogmore Cottage în 2023, dar la câțiva ani după plecarea lor din Marea Britanie, proprietatea cu cinci dormitoare stă complet abandonată. Deși a fost renovată cu un buget uriaș, niciun alt membru al familiei regale nu dorește să se mute acolo.

Dincolo de fascinația pentru viața de palat, situația ascunde o realitate pe care multe dintre noi o cunosc când vine vorba de imobiliare. Personalizarea extremă a unei case (cu detalii excentrice și finisaje alese strict pe gustul tău) o face aproape imposibil de preluat de altcineva fără investiții noi și complet inutile pentru bugetul familiei.

Renovări de milioane și o cadă din cupru

Înainte de a se muta, cuplul a investit 2,4 milioane de lire sterline din fondul suveran pentru a transforma locul. Au schimbat grinzile, au refăcut instalațiile sanitare și au montat o pompă de căldură nouă. Dar lucrurile nu s-au oprit la elementele de bază.

Cine nu și-ar dori să își amenajeze cuibul exact cum visează? Numai că ei au optat pentru vopsea vegană pe pereți și o cadă spectaculoasă din cupru, fonduri pe care ulterior au fost nevoiți să le achite din propriul buzunar după ce au părăsit reședința. Așa cum explică un material publicat recent de Hellomagazine, costurile uriașe și timpul necesar pentru a anula aceste decizii țin proprietatea blocată. Practic, e prea scump să o modifici pentru un alt locatar.

Refuzată de restul familiei regale

Și totuși, administrația a încercat să găsească noi chiriași. Când Prințul Andrew a fost forțat să renunțe la Royal Lodge, s-au înmulțit zvonurile că i s-a oferit Frogmore ca reședință alternativă, dar mutarea nu s-a materializat.

Iar anul trecut, Prințul William și soția sa, Prințesa Kate, au evaluat proprietatea înainte de a alege Forest Lodge. Răspunsul lor a fost clar, considerând casa „prea mică” pentru nevoile lor. Acum, locuința familiei lor are un număr solid de opt dormitoare.

Cifrele vorbesc de la sine.

Ce a însemnat cu adevărat locul pentru ei

Deși acum sunt stabiliți fericiți în Montecito, pe o proprietate vastă de șapte acri plină de dotări de lux, Harry a descris în cartea sa de memorii, Spare, cât de mult au iubit casa din Windsor, unde Archie și-a petrecut primele luni de viață.

„Meg și cu mine ne-am mutat biroul la Palatul Buckingham. Ne-am mutat și într-o casă nouă. Frogmore era gata. Am iubit acel loc. Din primul minut. Părea că eram destinați să trăim acolo.” – Prințul Harry, Duce de Sussex

Iar amintirile lor din acea perioadă par să fi fost cu adevărat speciale, departe de tensiunile care au urmat.

„Abia așteptam să ne trezim dimineața, să facem o plimbare lungă prin grădini, să verificăm lebedele. În special pe morocănosul Steve. Am cunoscut grădinarii Reginei, le-am aflat numele și numele tuturor florilor. Au fost încântați de cât de mult le-am apreciat și lăudat măiestria.” – Prințul Harry, Duce de Sussex

Decizia finală privind soarta casei aparține acum Casei Regale. Până când cineva va semna un nou ordin de renovare, Frogmore Cottage rămâne o capsulă a timpului, blocată sub straturi de vopsea vegană și amintiri abandonate.