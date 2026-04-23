Doi senatori americani, Chris Murphy și John Fetterman, au introdus o propunere legislativă care, la prima vedere, pare cel puțin neobișnuită. Aceștia vor să modifice legea pentru a permite celor peste 42 de milioane de americani care depind de Programul de Asistență Nutrițională Suplimentară (SNAP) să poată cumpăra pui la rotisor cu tichetele sociale.

Reguli învechite și o interdicție bizară

Poate părea ciudat, dar legislația actuală din SUA, mai exact Legea privind Alimentația și Nutriția din 2008, are o prevedere strictă. Aceasta interzice utilizarea beneficiilor SNAP pentru a cumpăra alimente calde sau mâncare destinată consumului imediat, în incinta magazinului. un beneficiar poate cumpăra un pui crud, dar nu unul deja gătit și cald, de la rotisor, chiar dacă prețul este adesea similar sau chiar mai mic.

Cum vine asta?

Logica din spate era să încurajeze prepararea meselor acasă. Numai că, pentru multe familii cu venituri mici, care nu au timp sau resurse, un pui gata preparat este o soluție rapidă și nutritivă.

„Legea Puiului Rotisat Fierbinte” intră în scenă

Iar acum, senatorii Murphy și Fetterman vor să schimbe această regulă pe care o consideră depășită. Propunerea lor legislativă a fost denumită, fără ocolișuri, „Hot Rotisserie Chicken Act” (Legea Puiului Rotisat Fierbinte). E drept că numele sună aproape comic, dar miza este una serioasă pentru milioane de oameni.

„O mică modificare pentru a le ușura viața”

Senatorul Chris Murphy a explicat logica din spatele propunerii, subliniind dificultățile întâmpinate de familiile cu venituri mici. El a declarat că regulile actuale sunt pur și simplu nepractice în lumea modernă.

„Familiile cu venituri mici se bazează pe SNAP pentru a-și pune mâncare pe masă, dar regulile învechite îi împiedică să cumpere alimente calde convenabile și ieftine, precum puiul rotisat. Legea noastră bipartizană, de bun simț, ar face o mică modificare pentru ca familiile să poată cumpăra mese gata preparate și să le ușureze puțin viața.”

Paradoxul bonurilor sociale: Homar da, pui la rotisor nu

Dar cel mai tranșant argument a venit de la senatorul John Fetterman. Acesta a descris o situație paradoxală pe care a observat-o personal în timpul cumpărăturilor, o scenă care, pe bune, ilustrează perfect absurdul regulamentului actual.

„Când sunt la cumpărături, văd oameni în fața mea la coadă la casă folosind SNAP pentru a cumpăra homar, dar persoana din spatele meu nu poate cumpăra un pui rotisat fierbinte. Asta nu are sens. Legea Puiului Rotisat Fierbinte este o soluție de bun simț care ar ajuta familiile cu venituri mici să obțină o masă caldă pe masă.”

Inițiativa nu este una singulară și are susținere din ambele partide politice. Propunerea este co-sponsorizată în Camera Reprezentanților de Rick Crawford (republican) și Abigail Spanberger (democrată), semnalând că modificarea acestei reguli (considerată de mulți ilogică) ar putea avea șanse reale de a fi adoptată.