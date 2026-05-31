Jennifer Lopez trece prin emoțiile clasice ale oricărei mame care își vede copiii absolvind liceul, dar anul acesta a venit cu o noutate majoră. Copilul ei de 18 ani, cunoscut până acum drept Emme, și-a dezvăluit o nouă identitate de gen și un nou nume chiar în momentul absolvirii.

V-ați gândit vreodată cum ați reacționa dacă, la pragul maturității, copilul vostru ar lua o decizie care îi reconfigurează complet identitatea? Pentru noi, mamele, momentul în care puiul pleacă de acasă este oricum copleșitor. Când această tranziție vine la pachet cu o schimbare profundă, rolul de părinte cere și mai multă susținere necondiționată. Până la urmă, miza reală este ca ei să fie fericiți pe drumul ales, indiferent de etichetele societății.

Nu cu mult timp în urmă, internetul vuia despre asemănarea izbitoare dintre artistă și adolescent. O fotografie relaxată din vacanța de vară din Hamptons, în care amândoi zâmbeau dintr-o decapotabilă, îi făcuse pe fani să declare că Emme este o „copie fidelă” a celebrei sale mame.

O nouă etapă și o identitate asumată

Iar lucrurile au luat o turnură interesantă pe contul de Instagram al liceului Windward din Los Angeles. O postare dedicată absolvenților a folosit noul nume și pronumele masculine (el/lui) pentru a anunța viitorul parcurs academic al adolescentului.

„Oskar la Sarah Lawrence! Gata cu excursiile improvizate la NYC pentru că el va locui acolo! Bine că este la doar câteva ore distanță de Stagedoor. Hai grifonii!! Felicitări!!” – Mesaj oficial liceu

Informația a fost confirmată și detaliată într-un articol publicat recent de Theblast, care a preluat reacțiile din mediul online.

Reacțiile publicului nu au întârziat să apară.

Unii au fost pur și simplu luați prin surprindere. „Oskar? Credeam că o cheamă Emme și că e fată, nu băiat!”, a întrebat un urmăritor, în timp ce altul a adăugat: „Uau, sunt puțin confuz aici? Trebuie să fie o viață grea.”

Și totuși, valul de susținere a fost mult mai mare. Oamenii au lăsat mesaje calde precum „Felicitări, Oskar! Te iubim” sau încurajări directe de tipul „Felicitări! Tot înainte și în sus!”. Ba chiar și Jennifer Garner, fosta soție a lui Ben Affleck, a apreciat postarea cu pricina.

Lacrimi de mamă la despărțire

Dar dincolo de schimbarea de nume, J.Lo simte din plin sindromul cuibului gol. Invitată recent la emisiunea lui Jimmy Kimmel, vedeta a recunoscut cu o vulnerabilitate rară cât de greu îi este să accepte că gemenii ei și ai lui Marc Anthony cresc.

„Mâine unul dintre ei termină [liceul]. Nu vorbi despre asta pentru că începem să plângem.” – Jennifer Lopez, artistă

Întrebată direct dacă va lăsa lacrimile să curgă la ceremonie, artista a fost extrem de sinceră: „Plâng de două luni.” Deși Max și Oskar au ales să meargă la facultăți diferite, mama lor preferă să îi știe împliniți decât să îi țină aproape cu forța. „E în regulă. Vreau ca ei să fie fericiți, să meargă unde vor să meargă și să facă ce vor să facă”, a explicat ea.

La ceremonia de absolvire, vedeta a fost susținută de mama ei, Guadalupe Rodriguez, și de fostul fiu vitreg, Samuel Affleck. Marele absent a fost însă tatăl gemenilor, Marc Anthony, care așteaptă al doilea copil alături de actuala sa soție, Nadia Ferreira.

Acum, Oskar se pregătește pentru viața de student la colegiul Sarah Lawrence. Urmează toamna despărțirii oficiale, momentul de cotitură în care Jennifer Lopez va trebui să învețe să locuiască într-o casă brusc mult mai goală și tăcută.