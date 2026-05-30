Știi momentul acela când te uiți la copilul tău și pur și simplu nu-ți vine să crezi cât de repede a trecut timpul? Jennifer Lopez trece exact prin această etapă emoționantă. Copilul ei cel mare, Emme Maribel Muñiz, a absolvit liceul pe 28 mai, dar evenimentul a venit la pachet cu o schimbare majoră de identitate. La ceremonie, adolescentul de 18 ani a apărut cu un nume nou și planuri mari pentru viitor.

Familia extinsă rămâne unită

Dincolo de sclipiciul de la Hollywood, povestea ne arată o realitate pe care o trăiesc multe familii moderne. Deși tatăl biologic, Marc Anthony, a lipsit aparent de la festivitate, adolescentul a fost susținut din public de mama lui, de fratele geamăn Max și de fostul frate vitreg, Samuel Affleck. Asta demonstrează că legăturile create între copii în familiile reconstituite pot rămâne extrem de puternice chiar și după ce părinții o iau pe drumuri separate.

Într-o postare apărută pe un cont de Instagram care urmărește admiterile la facultate ale absolvenților de la liceul Windward, așa cum a relatat Hellomagazine recent, copilul artistei a fost prezentat oficial sub noul nume. Se pare că Oskar va începe facultatea pentru a studia teatru și arte plastice din această toamnă.

„Oskar la Sarah Lawrence! Gata cu excursiile spontane la NYC pentru că el va locui acolo! Bine că e la doar câteva ore distanță de Stagedoor. Hai grifonilor!! Felicitări!!!”

Și ca să vezi cât de interconectate sunt familiile lor, postarea a primit apreciere chiar de la Jennifer Garner. Aceasta are trei copii împreună cu Ben Affleck, cu care s-a căsătorit în 2005 și de care a divorțat în 2018.

Provocarea cuibului gol pentru mame

Pentru Jennifer Lopez, plecarea gemenilor, veniți pe lume în februarie 2008 din căsnicia cu Marc Anthony, aduce aceleași frici și bucurii pe care le simțim și noi. Artista a vorbit deschis despre această tranziție uriașă.

„Mă simt foarte bine în legătură cu asta. Nu-mi vine să am ajuns aici, știți, doar noi trei. A fost, știți, o călătorie pentru noi trei prin această viață pentru că am fost o mamă singură de când ei aveau 3 ani.” – Jennifer Lopez, Artistă

Dar, acum, cât de greu e să-i lași să plece? Cântăreața recunoaște că au fost momente când oameni au intrat și au ieșit din viața ei, dar nucleul a rămas mereu același. Acum, îi vede înflorind și transformându-se în tineri adulți gata să își ia zborul.

„Sunt atât de entuziasmată pentru asta pentru că știu că au această casă la care să se întoarcă, care este solidă și va fi solidă pentru ei tot restul vieții, și ei știu asta, mai important. Așa că au acea dragoste și pot ieși și pot face orice doresc.” – Jennifer Lopez, Artistă

Până în acest moment, Jennifer nu a confirmat public schimbarea numelui lui Emme. Toamna aceasta va aduce o liniște neobișnuită în casa artistei, iar perioada următoare va arăta cum se vor adapta cu toții la viața de studenți pe coaste diferite ale Americii.