Te-ai întrebat vreodată cum arată diminețile unei ducese înainte de o deplasare majoră? Ei bine, Meghan Markle tocmai ne-a oferit o privire rară în intimitatea casei sale. Pregătirile pentru o călătorie în Elveția au inclus o doză uriașă de afecțiune din partea fiicei sale, Prințesa Lilibet.

Momente de tandrețe înainte de o plecare importantă

Sinceră să fiu, dincolo de titlurile regale și de ținutele impecabile, imaginea ne amintește de diminețile noastre agitate de acasă. Când trebuie să pleci la un eveniment important pentru cariera ta, iar copilul tău vrea pur și simplu să te ajute. Și fix asta a făcut micuța de patru ani.

Într-o postare adorabilă din propria garderobă, Meghan apare purtând o ținută superbă de culoarea lavandei. Lilibet stă în genunchi în fața ei și o ajută cu pantofii. Fetița purta o pijama roșie, iar părul ei lung și arămiu, desprins parcă din poveștile cu Rapunzel, era prins aproape complet într-o coadă cu o fundă roșie.

„Micul ajutor al mamei.” – Meghan Markle, Ducesă de Sussex

Ea a adăugat și un emoji cu o inimă mov la descriere, distribuind fotografia inclusiv pe Instagram Stories pentru fanii care îi urmăresc activitatea.

Recomandari Surpriza uriașă la Disneyland. Ce ascunde de fapt tinuta aparent banala a lui Meghan Markle

Cauza emoționantă din spatele călătoriei

Iar această călătorie nu este deloc una de vacanță. Așa cum a relatat duminică Hellomagazine într-un material detaliat, Meghan se îndreaptă spre Geneva. Acolo se va alătura directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, și familiilor afectate de pericolele din mediul online.

Recomandari Surpriza uriasa dupa petrecerea de 70 de ani. Ce a facut Meghan Markle in mijlocul scandalului

Subiectul ne dă fiori oricărei mame care se gândește la viitorul copiilor pe internet. Ducesa participă la inaugurarea The Lost Screen Memorial în Place des Nations. Instalația cuprinde 50 de casete luminoase care afișează imaginile de pe ecranul de blocare ale copiilor care și-au pierdut viața din cauza violenței online. Proiectul este susținut direct de Archewell Philanthropies, fundația creată de ea și Prințul Harry, în parteneriat cu The Parents’ Network.

De la distracția în familie la angajamente oficiale

Dar până la evenimentele oficiale cu încărcătură emoțională grea, familia a avut parte și de relaxare pură. Zilele trecute au sărbătorit Ziua Mamei printr-o escapadă la Disneyland.

Imaginile au fost pline de zâmbete.

Recomandari Surpriza uriasa pentru mame. Ce se intampla in vila de 29 milioane dolari a lui Meghan Markle

Doria Ragland, mama lui Meghan, a fost și ea prezentă la distracție, primind un sărut pe obraz de la singurul ei copil. Cât despre Lilibet, s-a bucurat enorm de o îmbrățișare caldă cu o actriță costumată în Cenușăreasa și a testat câteva dintre atracțiile celebrului parc de distracții.

Evenimentele din Elveția preced deschiderea celei de-a 79-a Adunări Mondiale a Sănătății. Rămâne de urmărit ce discurs va susține ducesa la Geneva, dar imaginea cu micuța ei ne confirmă că echilibrul dintre misiunile globale și viața de familie se construiește acasă, cu pași mici și pantofi încălțați cu ajutor.