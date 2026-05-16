Prințul Harry și Meghan Markle schimbă complet macazul și pregătesc o dramă de război intensă pentru Netflix. Ducii de Sussex vor adapta memoriile unui ofițer britanic, aducând pe ecrane o poveste reală și dură din Afganistan, în colaborare cu un scenarist de top de la Hollywood.

Miza acestui proiect depășește granițele divertismentului obișnuit. Pentru Harry și Meghan, este o încercare clară de a demonstra că pot produce conținut serios, lăsând în urmă telenovelele de familie. Te-ai întrebat vreodată cum e să o iei de la capăt când simți că toți așteaptă să greșești? Ei bine, exact asta fac ei acum, încercând să își valideze contractul de milioane și să arate că au mai mult de oferit decât simple dezvăluiri regale.

Un proiect născut din experiențe personale

Până să ajungem la noul film, trebuie să ne amintim contextul ultimelor luni. Zvonurile dădeau ca sigură răcirea relațiilor dintre duci și gigantul de streaming. Se specula intens că platforma le-a retrogradat înțelegerea la un simplu acord de tip „first look”, obosită să tot vândă povestea plecării lor din Marea Britanie. Numai că realitatea de pe hârtie arată altfel.

Iar informațiile proaspete confirmă că parteneriatul merge înainte. Așa cum a detaliat Theblast într-un material publicat recent, cuplul lucrează intens la un lungmetraj intitulat „No Way Out”.

Cifrele și detaliile vorbesc de la sine.

Filmul este o adaptare a cărții de succes „No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege”, publicată în 2019 de maiorul Adam Jowett. Acțiunea urmărește „Easy Company”, o unitate subdimensionată de parașutiști britanici și rangeri irlandezi, trimisă să apere un district strategic din provincia Helmand, în timpul războiului. Aceștia au fost complet izolați, depășiți numeric și atacați constant de talibani timp de 21 de zile.

Scenariul va fi semnat de Matt Charman, scriitorul nominalizat la Oscar pentru thrillerul istoric „Bridge of Spies”.

Producția se face sub umbrela Archewell Productions, alături de Tracy Ryerson, șefa departamentului de conținut regizat.

Subiectul este extrem de apropiat de inima lui Harry, care a avut două misiuni de luptă exact în provincia Helmand, unde are loc acțiunea.

Tensiuni, zvonuri și presiunea publicului

Și totuși, drumul până aici nu a fost deloc simplu. Surse din industrie au declarat anterior că parteneriatul cu Netflix a fost „departe de a fi un basm”. Se spunea că șefii platformei erau de-a dreptul „epuizați” de tiparul cuplului de a reîmpacheta aceleași drame, iar audiențele „lipsite de strălucire” pentru proiecte precum „With Love, Meghan” au complicat situația. Dar Bela Bajaria, directorul de conținut Netflix, a infirmat aceste speculații la începutul anului, confirmând că ducii au o listă solidă de proiecte în dezvoltare.

Viața lor personală continuă să atragă critici. Se aude că pregătesc o reînnoire a jurămintelor pentru a opta aniversare a nunții (pe 19 mai), eveniment care ar fi legat de un viitor show de tip reality TV. Mulți consideră ideea riscantă, speranțele de a atrage atenția majoră fără invitați celebri fiind catalogate drept „iluzorii”.

„Ideea riscă estomparea graniței dintre autenticitate și spectacol.” – Sursă anonimă, Radar Online

Unii critici au mers și mai departe, numind inițiativa „lipsită de gust și grosolană”.

Umbra familiei regale nu dispare

Dincolo de cariera la Hollywood, Meghan resimte puternic presiunea comparațiilor constante. Sincer, de câte ori nu ne-am simțit și noi, femeile, judecate cu o dublă măsură la locul de muncă sau în cercul de prieteni? Ducesa de Sussex pare să trăiască asta la nivel global, zi de zi.

Ea consideră că publicul și presa o judecă după „un alt set de reguli” comparativ cu cumnata ei, Kate Middleton, lucru care a făcut-o să se simtă „cea mai hărțuită persoană” din lume.

„Există un set de reguli pentru William și Kate și un altul pentru ei, iar resentimentul legat de standardul dublu iese din nou la suprafață.” – Sursă apropiată cuplului, Star Magazine

Acum e momentul ca ei să lase muncă să vorbească. Producția noului film abia începe, iar adaptarea memoriilor de război va dura probabil luni bune până va ajunge pe ecrane. Până la primele imagini oficiale de pe platourile de filmare, rămâne neclar dacă această schimbare radicală de direcție va fi suficientă pentru a le salva reputația și a tempera criticile neîncetate.