Olivia Rodrigo, la doar 23 de ani, se pregătește să lanseze al treilea album de studio pe 12 iunie și, cu această ocazie, a clarificat în sfârșit speculațiile despre presupusul conflict cu Taylor Swift. Tânăra artistă a ales să abordeze direct subiectul care a ținut internetul ocupat în ultimii ani, oferind o perspectivă surprinzător de matură.

Ți s-a întâmplat vreodată să fii prinsă la mijloc într-o dramă de birou sau într-o discuție pe care nu ai inițiat-o și pe care nu o poți controla? Modul în care Olivia a ales să gestioneze bârfele online este, de fapt, o lecție excelentă de self-care și stabilire a limitelor pentru noi toate, indiferent dacă suntem pe o scenă internațională sau doar încercăm să ne vedem de treabă la job.

Recomandări Taylor Swift și Travis Kelce își marchează oficial relația pe Instagram cu fotografii adorabile care au stârnit valuri pe internet.

Totul a pornit încă din 2021, odată cu lansarea albumului ei de debut, „Sour”, care a doborât recordul pentru cea mai bună primă săptămână a unui album de debut feminin. După succesul uriaș cu „Drivers License”, Olivia a lansat „Deja Vu”, o piesă inspirată declarativ de hitul „Cruel Summer” al lui Taylor Swift. Câteva luni mai târziu, în iulie 2021, tânăra a decis să le acorde retroactiv credite de compozitori lui Taylor, Jack Antonoff și St. Vincent. De acolo, fanii au început să țeasă tot felul de teorii despre o ruptură între cele două.

Cum să nu te lași consumată de părerile altora

Și totuși, cum reacționezi când toată lumea are o părere despre relațiile tale? Prezentă la podcastul Popcast de la New York Times pentru a promova noul album, „you seem pretty sad for a girl so în love”, Olivia a explicat abordarea ei.

„Nu prea citesc prea mult în asta. vine la pachet cu teritoriul și este ceva normal. Dacă m-aș cufunda în fiecare detectiv de pe internet care a înțeles bine sau greșit lucruri despre viața mea, sau despre oricare dintre relațiile mele, aș înnebuni. Pur și simplu nu este suficient timp într-o zi.” – Olivia Rodrigo, artistă

Iar asta e o perspectivă pe care merită să o adoptăm și noi. Într-un material publicat recent de Hellomagazine, se arată că artista a trebuit să învețe din mers partea de business a industriei muzicale. Vorbind cu Teen Vogue despre decizia de a ceda din drepturile de autor, ea a recunoscut că scrisul pieselor a fost mereu partea ușoară, iar restul a fost un proces de învățare.

„Am tot crescut prin asta anul acesta, dar am încercat doar să-mi amintesc că scriu cântece pentru că le iubesc… La sfârșitul zilei, simt că nu are prea mult de-a face cu mine.” – Olivia Rodrigo, artistă

Zvonurile trec, faptele rămân

Dar internetul nu s-a oprit aici. Când a apărut al doilea album, „GUTS”, vocile din online au susținut că piese precum „Vampire” și „The Grudge” ar fi fost atacuri directe la adresa lui Taylor Swift, acum în vârstă de 36 de ani. Numai că realitatea arată complet diferit. Olivia a demontat aceste afirmații pentru Rolling Stone în septembrie 2023, spunând clar că nu are nicio problemă cu nimeni și că este foarte relaxată.

Recomandări Taylor Swift și Travis Kelce își confirmă relația pe Instagram cu fotografii adorabile care au stârnit valuri pe internet

Chiar nu merită să îți consumi energia pe conflicte imaginare. Taylor Swift a păstrat tăcerea pe acest subiect, dar la Premiile Grammy 2024 a fost văzută dansând pe interpretarea piesei „Vampire” a Oliviei.

Cifrele vorbesc de la sine.

Dincolo de dramele fabricate, ambele artiste își continuă viețile și carierele. Olivia tocmai și-a sărbătorit ziua de naștere și este prietenă bună cu cântăreața Chappell Roan. La rândul ei, Taylor trăiește momente frumoase, fiind văzută recent la un meci de baschet alături de logodnicul ei, Travis Kelce. Privind în urmă la speculațiile legate inclusiv de foștii ei iubiți, Olivia a mărturisit că a trebuit pur și simplu să se detașeze de tot acest zgomot pentru a fi bine cu ea însăși.

Noul album al Oliviei se lansează pe 12 iunie, iar acesta va aduce noi discuții în spațiul public. Până atunci, data viitoare când te simți copleșită de părerile celor din jur, amintește-ți să te detașezi și să îți folosești timpul limitat doar pentru lucrurile care contează cu adevărat pentru tine.