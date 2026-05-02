David Beckham tocmai a împlinit 51 de ani sâmbătă, pe 2 mai, iar ocazia nu putea trece neobservată în mediul online. Soția sa, Victoria Beckham, a decis să marcheze momentul într-un mod complet inedit. În loc să aleagă doar acele poze perfecte de revistă cu care ne-au obișnuit, ea a preferat să ne arate o latură mult mai umană, vulnerabilă și extrem de amuzantă a fostului fotbalist de la Manchester United.

Incidentul amuzant cu aparatul de tuns

V-ați gândit vreodată cum arată un star internațional atunci când încearcă să se tundă singur acasă și dă greș lamentabil? Ei bine, Victoria, ajunsă și ea la vârsta de 51 de ani, ne-a oferit exact această imagine rară. Într-un clip video absolut savuros postat sâmbătă dimineața pe rețelele de socializare, îl vedem pe David la bustul gol, stând foarte aproape de cameră. Pe fața lui se citește o grimasă stânjenită pe care orice femeie a văzut-o măcar o dată la partenerul ei după o decizie impulsivă.

Și asta pentru că fostul sportiv ținea mâna pe capul proaspăt ras, încercând cu disperare să ascundă o zonă complet cheală.

Aparatul de tuns îi alunecase de pe cap, iar rezultatul a fost un mic dezastru estetic. Copiii lor, Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper, au savurat din plin momentul, amuzându-se teribil pe seama talentului de frizer al tatălui lor. Fosta componentă Spice Girls chicotea cu poftă pe fundal în timp ce îl filma, explicând fanilor ce s-a întâmplat.

„Happy birthday @davidbeckham!!! Wanted to celebrate you today by sharing one of your finest moments.” (La mulți ani @davidbeckham!!! Am vrut să te sărbătoresc astăzi împărtășind unul dintre cele mai bune momente ale tale.), a scris ea peste videoclip.

Să fim serioși, e reconfortant să vezi că până și cele mai mari vedete au momente de stângăcie în intimitatea casei lor. Este exact genul de moment care ne amintește de ce îi iubim atât de mult pe acești oameni. Nu doar pentru succesul lor uriaș, ci pentru capacitatea de a nu se lua mereu prea în serios.

O declaratie de dragoste dincolo de aparente

Dar lucrurile nu s-au oprit doar la glume pe internet. Dincolo de umor, Victoria a demonstrat încă o dată de ce relația lor (care durează de aproape 29 de ani) este una dintre cele mai solide și admirate din întreg showbizul internațional.

Într-un material publicat recent de Hellomagazine, aflăm că designerul de modă a postat și o serie de imagini superbe pe contul ei principal, însoțite de un mesaj care pur și simplu îți topește inima și îți amintește cât de important este să îți validezi partenerul.

„You are our world, our everything. We love you so much!!! Happy birthday to the best husband, daddy, son, brother, and friend. To the kindest, most generous soul. We will spoil you all day!!!! Nobody deserves it more than you, xxx.” (Ești lumea noastră, totul nostru. Te iubim atât de mult!!! La mulți ani celui mai bun soț, tătic, fiu, frate și prieten. Celui mai bun și generos suflet. Te vom răsfăța toată ziua!!!! Nimeni nu o merită mai mult decât tine, xxx.), a fost mesajul ei plin de recunoștință.

Iar pe InstaStory, a adăugat poze cu el purtând un smoking elegant, dar și imagini de cuplu de pe un iaht, navigând relaxați lângă niște peșteri spectaculoase în timpul unei vacanțe. Peste acestea, ea a adăugat o serie de inimioare roșii și textul: „Happy birthday, handsome! I love you!” (La mulți ani, frumosule! Te iubesc!).

Petrecerea intima din inima Londrei

Până la urmă, cum alegi să sărbătorești când ai absolut tot ce îți dorești din punct de vedere material? Răspunsul familiei Beckham a fost o întoarcere la rădăcini și la valorile familiei. În seara dinaintea zilei sale de naștere, lăsând în urmă vârsta de 50 de ani, David s-a bucurat de o masă intimă.

La această cină restrânsă i-au fost alături mama sa, Sandra, surorile Lynne și Joanne, tatăl Ted, dar și mama Victoriei, Jackie.

Imaginile din culise postate online au dezvăluit un tort somptuos, generos decorat cu căpșuni proaspete. O panglică purtând sigla The Dorchester Hotel înconjura baza tortului, semn clar că familia Beckham a ales luxoasa și discreta locație din Mayfair, Londra, pentru a ciocni un pahar în cinstea sărbătoritului. Este o dovadă clară că, indiferent de statutul social sau de conturile din bancă, cele mai prețioase momente rămân cele petrecute alături de oamenii care te-au crescut și te-au susținut de la bun început.

Mesajele baietilor pentru tatal lor

Numai că surprizele emoționante din mediul online nu au venit exclusiv din partea soției. Romeo, fiul mijlociu în vârstă de 23 de ani, a fost primul dintre copii care a scos de la naftalină câteva fotografii adorabile din arhiva personală.

Într-una dintre ele, tatăl și fiul apar în anii copilăriei lui Romeo, mâncând amândoi acadele.

„Happy birthday, Dad, love you so much. Thank you for everything you do.” (La mulți ani, tată, te iubesc atât de mult. Îți mulțumesc pentru tot ce faci.), a scris tânărul de 23 de ani. O a doua imagine îl arăta pe David relaxându-se într-o piscină, pe vremea când fostul fotbalist era complet blond și purta părul lung. Peste această amintire vizuală, Cruz a simțit nevoia să adauge o descriere scurtă care spune absolut totul despre relația lor tată-fiu: „My best mate” (Cel mai bun prieten al meu).