Victoria și David Beckham au dat startul celebrărilor pentru împlinirea vârstei de 51 de ani a fostului fotbalist printr-o cină fastuoasă de familie la hotelul The Dorchester din Londra, vineri seară. Fosta membră a trupei Spice Girls a surprins pe toată lumea postând o imagine extrem de rară în care își sărută soțul pe obraz, un gest de afecțiune publică pe care cuplul îl face destul de rar în văzul lumii.

O seara intima in familie

Iar imaginile publicate pe rețelele sociale vorbesc de la sine despre atmosfera relaxată. Victoria a oferit comunității ei o privire în culisele acestei întâlniri intime, unde bunul gust a fost la ordinea zilei. „Prima dintre multele sărbătoriri. Ajun fericit de zi de naștere!”, a scris ea în descrierea fotografiilor.

David a apărut extrem de relaxat la cină.

Recomandari Surpriza uriasa despre Familia Regala. Cine a detronat regele in preferintele britanicilor

Fostul sportiv a fost înconjurat de părinții săi, Sandra și Ted, alături de partenera acestuia din urmă, Hilary. Au fost prezente și surorile lui, Lynne și Joanne, dar și părinții Victoriei, Jackie și Anthony Adams. Să aduni la aceeași masă ambele tabere de părinți și rudele apropiate nu e mereu cel mai simplu lucru pentru o femeie modernă. Se pare că ei au reușit să transforme seara într-o adevărată afacere de familie, completată de o cină elegantă, un tort festiv și lumânări.

Marii absenti de la masa festiva

Dar stai puțin, unde sunt copiii? Te-ai fi așteptat ca la o asemenea masă rotundă să îi vezi pe Romeo, Cruz și Harper, însă niciunul dintre ei nu a apărut în fotografiile de la evenimentul de vineri.

Numai că absența care atrage cu adevărat atenția presei internaționale este cea a lui Brooklyn, fiul cel mare al cuplului. Relațiile din sânul familiei par să fi fost destul de tensionate în ultimul an. Așa cum semnalează Hellomagazine într-un material publicat recent, Brooklyn și soția sa, Nicola Peltz, au absentat anterior și de la petrecerea pentru cea de-a 50-a aniversare a lui David.

Recomandari Surpriza uriasa in familia celebrei Goldie Hawn. Ce decizie a luat actrita la 80 de ani

E drept că atunci când copiii devin adulți și își formează propriile familii, dinamica se schimbă radical. Fanii nu au putut însă să nu remarce această distanțare, mai ales că faimosul cuplu a fost mereu recunoscut pentru unitatea clanului lor.

Tensiunile care au marcat ultimul an

De altfel, ruptura dintre generații nu s-a produs peste noapte. Informațiile despre o răcire a relațiilor circulă de ceva vreme în spațiul public. Brooklyn și soția sa, Nicola Peltz, s-au distanțat de familie în urma unei declarații explozive făcute în luna ianuarie.

Iar pentru o mamă, gestionarea acestor limite și tensiuni este o provocare emoțională uriașă. Să fii tu însăți și să îți păstrezi echilibrul când familia trece prin transformări majore necesită multă muncă interioară și o comunicare solidă cu partenerul de viață, lucruri pe care Victoria pare să le fi prioritizat.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fani. Adevarul despre cum a slabit actrita Amy Schumer 50 de lire

Secretul din spatele usilor inchise

Dincolo de dramele inerente oricărei familii, Victoria a vorbit recent, cu o sinceritate rară, despre cum a navigat un an pe care l-a descris drept provocator. Într-un interviu acordat emisiunii The Today Show, ea a oferit detalii despre modul în care ea și David gestionează momentele dificile departe de ochii curioșilor.

Și chiar dacă nu l-a menționat direct pe Brooklyn, a ținut să sublinieze forța relației ei cu fostul căpitan al naționalei Angliei.

„Eu și David, suntem atât de apropiați și avem oameni incredibili în jurul nostru”, a declarat ea în cadrul emisiunii. „Suntem apropiați de părinții mei și de părinții lui David. Ne sprijinim reciproc în tot ceea ce facem.”

Pe bune acum, cine nu are nevoie de sprijin când lucrurile se complică? Ea a adăugat că umorul comun (un ingredient pe care multe dintre noi îl găsesc salvator) a fost esențial pentru echilibrul lor, descriindu-l pe David ca fiind „cu adevărat, super amuzant”.

Cum cresti alaturi de partenerul tau

V-ați gândit vreodată la cât de mult vă schimbați pe parcursul unei relații care se întinde pe decenii? Creatoarea de modă a reflectat exact la această evoluție, observând cum amândoi au continuat să își susțină ambițiile profesionale și personale de-a lungul timpului.

„Am crescut împreună”, a explicat ea. „Ne susținem reciproc. Amândoi avem visuri mari și vrem ca celălalt să fie cea mai bună versiune a sa.”

Cuvintele ei reflectă o maturitate emoțională la care multe cupluri aspiră, demonstrând că o căsnicie puternică nu înseamnă lipsa problemelor, ci modul în care alegi să le faci față împreună. Cât despre petrecerea de vineri seară, cina de la The Dorchester marchează doar începutul. Seria de evenimente programate pentru a sărbători cei 51 de ani ai lui David abia acum ia avânt, cu familia extinsă pregătită pentru alte momente festive în acest weekend.