Tatăl celebrei Addison Rae, Monty Lopez, a obținut recent un ordin de protecție împotriva soției sale înstrăinate, Kaitlyn Nicole Lopez, după o altercație fizică în care a fost implicată o armă de foc. Situația tensionată vine la doar câteva zile după ce bărbatul a fost arestat pentru posesie de droguri cu intenția de a le distribui.

Ce se intampla in instanta intre cei doi soti

Ai crede că viața în lumina reflectoarelor aduce doar liniște și conturi pline. Numai că lucrurile stau complet diferit pentru familia tinerei senzații din mediul online. Documentele din instanță arată clar că Lopez a cerut un ordin de protecție, susținând că soția lui a scos o armă în timpul celei mai recente confruntări și a amenințat că o va folosi.

Fostul cuplu, care a spus „Da” într-o ceremonie la Vegas în octombrie 2025, are programată o înfățișare la tribunal luna viitoare. Conform declarațiilor lui Monty, Kaitlyn l-ar fi pălmuit și îmbrâncit, înainte de a-i spune că are o armă asupra ei și că nu era pentru ea. Legea a fost de partea lui de data aceasta, semnând ordinul de protecție care o obligă pe femeie să elibereze locuința și să stea la o distanță de 100 de yarzi de el. Iar bărbatul pare extrem de încrezător, afirmând chiar că părinții lui Kaitlyn (cu care ea ar avea niște probleme nespecificate) îi vor susține varianta despre armă. Tot el a cerut și sprijin din partea fostei partenere, plus utilizarea exclusivă a casei.

Vizite ale politiei si acuzatii de trafic

Dar problemele lui nu se opresc la ușa casei. Pe 23 aprilie, polițiștii au fost chemați la reședința sa din Louisiana pentru o plângere legată de sănătatea mintală. Stai puțin, că asta nu e tot. Câteva zile mai târziu, pe 28 aprilie, autoritățile l-au vizitat din nou, doar că de data asta l-au luat cu ei.

Așa cum am aflat dintr-un raport detaliat publicat recent de Theblast, tatăl influenceriței a fost arestat pentru o infracțiune de posesie cu intenția de a distribui marijuana. Fotografiile de la dosar îl arată pozând pentru poza de identificare într-o cămașă portocalie, înainte de a fi trimis în spatele gratiilor, având asupra sa o cantitate mare de substanțe interzise.

Și dacă te gândeai că e prima lui abatere, ei bine, te înșeli. Pe 27 iulie 2025, el a mai fost arestat pentru o infracțiune de obscenitate și crimă sexuală, totul pornind de la un incident din august 2024, petrecut la un magazin Walgreens din Lafayette, Louisiana. La audierea din septembrie anul trecut, a pledat nevinovat la acuzațiile de expunere intenționată a organelor genitale într-un loc public, cu intenție ofensatoare.

Cosmarul trait de mama lui Addison Rae

Nici mama lui Addison, Sheri Easterling, nu este străină de sălile de judecată. Ea a cerut divorțul și custodia exclusivă a celui mai mic fiu al lor, Lucas. În documentele depuse, Sheri a solicitat pensie alimentară și vizite supravegheate pentru fostul ei soț, susținând că acesta a fost abuziv fizic și a degradat-o verbal în trecut. Femeia a cerut, si ca Lopez să facă un test ADN pentru a stabili dacă el este cu adevărat tatăl lui Lucas. Un judecător din Louisiana a aprobat acordul, decizând că mama lui Rae trebuie să acopere cheltuielile pentru costurile testului până la stabilirea rezultatului.

Easterling a citat mai multe instanțe în care bărbatul ar fi abuzat-o pe ea sau pe copii, inclusiv pe Rae. Documentele judiciare arată că el a numit-o „gunoi lipsit de valoare”, spunându-i direct că „nimănui nu-i place dracului de ea” pe parcursul anilor petrecuți împreună. V-ați gândit vreodată cât de mult pot ascunde zâmbetele perfecte de pe internet?

O relatie toxica si o infidelitate publica

Părinții tinerei au avut un parcurs plin de turbulențe. S-au căsătorit prima dată în 2004, au divorțat în 2017, iar un an mai târziu s-au împăcat și s-au căsătorit din nou. Totul s-a rupt definitiv când au ieșit la iveală acuzațiile că Lopez a avut o aventură de cinci luni cu o femeie de 25 de ani, identificată drept Renée Ash.

În 2022, Ash a rupt tăcerea. Tânăra a declarat public că el „a indus-o în eroare cu privire la căsătoria lui”, convingând-o că mariajul cu Easterling era istorie. Ba chiar a mers mai departe, promițându-i că „urmau să fie împreună și să aibă copii împreună”. Fata a povestit că Lopez a prezentat-o familiei lui, făcând-o să creadă că au ceva real, dar a pus capăt relației când a descoperit că el agăța alte fete mai tinere decât ea, atât fizic, cât și în mediul online.

Pentru a-și susține varianta, tânăra (care avea 25 de ani la acea vreme) a publicat capturi de ecran ale conversațiilor ei cu Lopez. Ash și-a cerut scuze față de Rae, mama ei și frații ei pentru daunele pe care acțiunile sale le-ar fi putut provoca familiei lor, subliniind că nu au fost făcute intenționat pentru a le distruge căminul.