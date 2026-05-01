Pierderea omului iubit este sfasietoare. Dar sa te lupti apoi cu familia lui pentru o simpla amintire e cu totul alt nivel de durere. La 9 luni de la tragicul deces al lui Felix Baumgartner, Mihaela Radulescu a decis sa rupa tacerea si sa isi spuna povestea.

Un cadou de suflet transformat in razboi juridic

Te-ai simtit vreodata neputincioasa in fata unor oameni care refuza sa te asculte? Fix prin asta trece acum Mihaela. Miza nu e o avere, ci o motocicleta personalizata, botezata „Monkey”. E un simplu obiect cu o incarcatura emotionala uriasa. Asa cum a relatat luni dimineata Unica, vedeta a ajuns la capatul puterilor in relatia cu familia din Elvetia a fostului partener. E o lectie dura despre cum doliul nu aduce intotdeauna oamenii impreuna.

„Am o poveste pentru voi. Este despre SINGURUL lucru pe care l-am cerut și nu mi l-au dat niciodată. Pur și simplu i-au lăsat pe avocați să mă umilească și au exagerat. Și despre ultimul cadou de ziua mea de la Felix, pe care încă nu mi l-au dat. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui…Trebuie să curăț aceste camere întunecate din sufletul meu ca să mă pot reseta cum trebuie. Și pentru că nu vor să vorbească cu mine, voi vorbi eu cu ei public. Curând”, scrie ea pe retelele sociale.

Recomandari Reactia furioasa a fanilor dupa declaratiile lui Emily Blunt. Ce le cere angajatelor

Iar cand lucrurile ajung in punctul in care avocatii dicteaza ritmul inimii, e clar ca limitele sanatoase au fost incalcate brutal. Ea insasi a marturisit ca s-a simtit calcata in picioare in toata aceasta perioada fragila: „Pur și simplu i-au lăsat pe avocați să mă umilească și au exagerat.”

Dovezile ignorate si lupta pentru dreptate

Dar stai putin, cum vine asta? Sa ai mesaje, sa ai filmari si tot sa nu fii crezuta pe bune de familia omului cu care ti-ai impartit viata? Multe femei din Romania stiu prea bine ce inseamna sa te lovesti de raceala socrilor (fie dupa o despartire, fie dupa o tragedie), cand brusc devii un strain in viata familiei extinse. Mihaela a adunat un munte de dovezi.

„Acesta este cadoul meu de ziua mea, pe care nu am apucat niciodată să-l folosesc cu Felix. Este o poveste frumoasă pentru altă dată. Toate mesajele și videoclipurile pe care le aveam de la Felix nu au fost suficiente ca să-i convingă pe părinții lui că este al meu. Din fericire, am găsit doi martori care erau acolo când Felix l-a cumpărat. Totuși, nici până azi nu vor să-mi dea actele pentru el. Prostia noastră că nu am înregistrat fiecare conversație pe care am avut-o, așa cum fac îndrăgostiții…”, explica ea cu amaraciune.

Recomandari Teo și Ilinca Vandici, reacții dure la drama Mihaelei Rădulescu după 12 ani

Si totusi, refuzul lor ramane de neclintit.

Pentru o femeie puternica si independenta, care isi asuma viata cu bune si cu rele, sa fii redusa la stadiul de simplu spectator la impartirea propriilor tale amintiri e o lovitura grea. Pasiunea lor comuna trebuia sa ramana o legatura de suflet, un spatiu intim doar al lor. „În zeci de videoclipuri, el îmi arată totul despre Monkey al meu. Trebuia să-l ducem la Monaco după acea călătorie în Italia…Amândoi iubeam motocicletele și nu sunt doar pasager, chiar le conduc de 20 de ani.Acest mic Monkey a fost ULTIMUL meu CADOU de la Felix. Cum să nu lupt pentru el?”, spune ea ferm.

Factura de 1800 de franci care a socat pe toata lumea

Numai ca povestea capata o tenta de-a dreptul absurda spre final. Dupa ce familia lui Felix a vandut bunuri comune valoroase, a gasit de cuviinta sa ii ceara bani exact femeii care i-a stat alaturi. E drept ca viata bate filmul in cele mai multe cazuri, dar asa ceva rar iti e dat sa auzi. Poti sa iti imaginezi nivelul de cinism?

Recomandari CTP, uimit de reacția Europei la moartea lui Lucescu. Mesajul său neașteptat

„Acum să vedeți partea „amuzantă”. Felix a făcut niște modificări la el pentru mine, iar acum părinții lui, proaspăt multimilionari, mi-au trimis factura de 1800 de franci elvețieni, pe care Felix nu a mai apucat să o plătească înainte să plecăm în Italia. „Amuzant”, nu-i așa?… Da… Iar Monkey-ul meu stă acolo, în Elveția, după ce părinții lui au vândut toate motocicletele noastre, două Triumph, două KTM…”, a dezvaluit vedeta.

In timp ce actrita Adela Popescu a vizitat-o recent la Monaco (confirmand la 9 luni de la tragedie cat de grea este aceasta perioada de vindecare pentru prietena ei), familia din Elvetia a taiat orice punte de comunicare directa. Avocatii trimit hartii reci, facturile curg, iar motocicleta Monkey sta abandonata intr-un garaj strain.