Un cuplu care își planifica nunta în Ibiza nu se gândea doar la locație sau la lista de invitați, ci la energie. Lucrând cu astrologul Clarisse Monahan, au pornit să creeze ceea ce ea descrie drept „o nuntă zgomotoasă”, construind evenimentul în jurul unei „energii de foc” și punând accent pe exces. Și nu sunt singurii. Tot mai multe cupluri apelează la stele pentru ziua cea mare, transformând o practică veche într-o industrie modernă uriașă.

Piața astrologiei este estimată să valoreze 22.8 miliarde de dolari până în 2031.

De la estetică la aliniere cosmică

Ceremoniile, definite odinioară de religie și mai recent de estetică, sunt acum tratate ca momente care trebuie să poarte o semnificație cosmică. Nu mai este suficient ca o nuntă să arate bine, trebuie să se și simtă bine. Iar pentru un număr tot mai mare de cupluri, acest sentiment este modelat de astrologie. „Cuplurile cheltuiesc oricum atât de mult pe nuntă”, spune Monahan. „Așa că are sens să vrei să ai momentul ideal pentru a o face.”

Recomandari New Balance anunta vanzari de 7,8 miliarde dolari si 10 echipamente de top

Și, hai să fim serioși, când o singură zi poate costa o avere (costul mediu al unei nunți în Marea Britanie este de 21.990 de lire sterline), presiunea ca totul să fie perfect este greu de ignorat. Pe acest fond, astrologia nu oferă doar semnificație, ci și o modalitate de a justifica alegerile: de ce această dată, de ce această locație. Piața globală a serviciilor de nuntă este proiectată să depășească 1.2 trilioane de dolari până în 2032.

Ce spun astrologii

Neda Farr, ale cărei clipuri despre relații bazate pe astrologie au adunat 170 de milioane de vizualizări pe TikTok, a observat o schimbare clară. Dacă înainte clienții întrebau când s-ar putea logodi, acum vor să știe când să se căsătorească, pentru a se asigura că „nimic nu lucrează împotriva lor”.

Dar nu e vorba de control, insistă Chani Nicholas, astrolog și autoare de bestselleruri New York Times. „Cred că ceea ce vor oamenii este o aliniere”, afirmă ea. „Astrologia nu este despre control… este despre semnificație.” Alegerea unei date sub „auspicii bune” este mai puțin despre a prezice viitorul și mai mult despre a crea un moment care se simte intenționat și corect.

Recomandari Ugg anunta vanzari de 1.96 miliarde de dolari si o noua campanie cu PinkPantheress

Numai că, de cele mai multe ori, cuplurile ajung la astrolog târziu în proces. „De cele mai multe ori este ceva de genul: ‘Ne căsătorim în această zi – poți să-mi spui cel mai bun moment din acea zi?’”, explică Nicholas. „Lucrezi cu multe constrângeri.” Chiar și așa, o confirmare astrologică poate aduce liniște. „De multe ori, simplul fapt că știi că ai ales o dată bună (electorală) îți dă un sentiment de încredere”, adaugă Monahan. „Te face mai atent.”

Un fenomen devenit mainstream

Practica nu este complet nouă, fiind de mult timp o tradiție în locuri precum India. Ce s-a schimbat este contextul occidental, unde cuplurile navighează într-un ocean de alegeri, presiune și personalizare. Popularitatea astrologiei este evidentă peste tot. V-ați fi gândit vreodată că Tinder va introduce un „mod astrologie”, folosind datele din hărțile natale pentru a sugera potriviri?

Site-uri precum The Knot publică ghiduri pentru date de nuntă „norocoase”, iar aplicații ca Co-Star au adus astrologia în limbajul de zi cu zi. „Oamenii învață frânturi de astrologie… sub formă de prezentări”, spune Neda, adesea distilate în informații care par imediate și personale. Această tendință este alimentată și de Generația Z, care, intrând la vârsta căsătoriei, se îndepărtează de nunțile „tipar” în favoarea celebrărilor extrem de personalizate. Având în vedere că aproximativ 47% dintre cei neafiliați religios cred în astrologie, se așteaptă ca Gen Z să stimuleze și mai mult creșterea tematicilor „cosmice” la nunți.

Recomandari Macy’s anunta vanzari de 21.8 miliarde de dolari si mizeaza totul pe AI

Mai mult decât o simplă dată

Dorința pentru o experiență complet personalizată atinge apogeul la nunți. Monahan povestește despre o mireasă hotărâtă să aibă o nuntă cu tematică Disney: rochie, decor, atmosferă. Pentru a se potrivi viziunii, harta astrologică a fost construită în jurul lui Neptun, planeta asociată cu visele și iluzia. „Disney pentru mine este atât de neptunian”, explică ea, scopul fiind crearea a ceva „eteric”.

Presiunea este imensă.

Iar Pinterest a observat o creștere de 1.598% doar pentru căutările de machiaj în stil Balanță, determinând platforma să includă „machiajul astrologic” în raportul său de tendințe. Pentru unii, însă, miza este și mai mare. Neda Farr spune că aproximativ un sfert dintre clienții ei caută reasigurarea că se căsătoresc cu persoana potrivită. „Vor să se asigure că sunt aliniați cosmic cu persoana cu care se căsătoresc”, explică ea.

fireste, astrologia nu elimină incertitudinea. „Trebuie să fii mereu atent – s-ar putea să primești răspunsul pe care nu ți-l dorești”, avertizează Nicholas. Chiar și cea mai atent construită hartă, precum nunta din Ibiza proiectată pentru exces, poate doar ghida atmosfera, nu și rezultatul. Dar pentru o industrie modelată de presiune și costuri, astrologia oferă altceva: sentimentul, fie el și trecător, că momentul a picat exact acolo unde trebuia.