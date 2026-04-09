Ugg a dat lovitura. Brandul de încălțăminte a cooptat-o pe cântăreața, compozitoarea și producătoarea britanică PinkPantheress pentru cea mai nouă campanie, lansată strategic chiar înaintea debutului ei la Coachella din acest weekend. Campania se concentrează pe popularul model Tazz, dar și pe noile stiluri de primăvară.

Un dormitor roz și vibe de anii ’90

Fotografiată de Moni Haworth, noua campanie o plasează pe artistă într-un dormitor roz, fictiv. Inspirația, spun cei de la Ugg, vine din capacitatea artistei de a „ridica și defini pop-ul de dormitor”. Pe bune, v-ați fi gândit la asta? Rezultatul este o campanie de tip „it-girl” cu mult roz, clar. Există și o trimitere subtilă la moda anilor ’90 (perioada de glorie a revistelor print), conținutul incluzând întrebări menite să dezvăluie mai multe despre artistă, de la vise recente și obiectivele din copilărie, până la sentimentul îndrăgostirii.

Stilul „it-girl” și noile modele Ugg

Iar campania nu se oprește la decor. PinkPantheress adoptă tendințe actuale, cum ar fi șosetele cu sandale (în acest caz, șosete până la genunchi), ba chiar aduce și o notă personală, purtând dresuri cu sandale. În centrul atenției se află papucul Tazz, un favorit al fanilor, dar și noile stiluri de primăvară: pantoful sport Quill Ballet și sandalele GoldenGlow Embossed. Scopul, conform brandului deținut de Deckers Brands, este de a aduce factorul „cool” specific cântăreței noilor produse.

Cifrele din spatele campaniei

Numai ca dincolo de estetica roz, lucrurile stau foarte bine și financiar. Compania-mamă Ugg, Deckers Brands, a raportat în ianuarie vânzări nete de 1,96 miliarde de dolari pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2026, o creștere de 7,1% față de 1,83 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului precedent. Profitul net a urcat și el, ajungând la 481,15 milioane de dolari, sau 3,33 dolari pe acțiune diluată, de la 456,73 milioane de dolari, sau 3,00 dolari pe acțiune, în anul anterior.

Ugg a fost, de departe, motorul principal.

Brandul a înregistrat singur vânzări nete de 1,31 miliarde de dolari, în creștere cu 4,9% față de 1,24 miliarde de dolari anul trecut.

Previziuni optimiste pentru 2026

Privind spre viitor, compania își revizuiește în sus estimările pentru întregul an fiscal 2026. Deckers se așteaptă acum la vânzări nete anuale cuprinse între 5,4 și 5,43 miliarde de dolari. Câștigul diluat pe acțiune este prognozat să se situeze între 6,80 și 6,85 de dolari.