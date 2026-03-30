Manichiura florală de primăvară nu este un concept nou, dar sezonul acesta se reinventează complet. Tendințele actuale combină motivele clasice cu efecte cat-eye, finisaje de tip jeleu și o mulțime de texturi. Vorbim despre mărgele, pietre prețioase și chiar flori reale încapsulate în lac transparent.

O nouă perspectivă asupra clasicului

La prima vedere, pare aceeași poveste veche. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Anul acesta, designurile florale capătă profunzime și personalitate prin combinații neașteptate, de la șoapte minimaliste la declarații dramatice. Există opțiuni pentru toată lumea, fie că preferi ceva discret pentru un brunch în aer liber, fie că vrei un look 3D complex, gata de salvat pentru următoarea vizită la salon.

Și nici nu trebuie să fie totul perfect. Annie Ngo, nail artist din Atlanta, are o abordare mai relaxată. „Modul meu preferat de a realiza manichiura florală în zilele noastre este mai degrabă o plasare aleatorie, neuniformă”, spune ea. „Îmi place, si, să amestec floralele cu vârfuri French sau cu fundaluri subtile de tip cat-eye pentru a adăuga puțină profunzime, menținând în același timp delicatețea.”

Jeleu translucid sau explozie Y2K

Pentru un look feminin și delicat, unghiile florale cu efect de jeleu roz și alb sunt alegerea ideală. Petalele aproape translucide, așezate artistic pe o bază roz transparentă, oferă o strălucire aparte, de vis. Iar piatra unică aplicată pe fiecare unghie adaugă exact doza potrivită de sclipire, fără a încărca manichiura.

La polul opus, dacă „delicat” nu e în vocabularul tău, ce zici de un design maximalist? Stilul inspirat de anii 2000 revine în forță cu un set complex care include flori roz în relief, detalii cromate verzi și un efect cat-eye roz cu spirale transparente de jeleu. E un look complex, pe bune, care nu va trece neobservat și se potrivește perfect pe un moodboard curajos.

Dimensiunea 3D și iluzii optice

Textura este elementul cheie al acestui sezon. O metodă simplă de a obține o manichiură 3D elegantă și proaspătă este folosirea mărgelelor de tip perlă și a pietrelor. Se lipește o mică piatră argintie pe unghie, apoi se adaugă perlele în jurul ei pentru a crea o floare. Rezultatul este jucăuș și rafinat în același timp.

Iar pentru un efect și mai dramatic, se pot combina florile fucsia 3D cu un lac de unghii magnetic (cel care creează efectul cat-eye). Setul romantic de unghii mov florale este exemplul perfect de echilibru între îndrăzneală și delicatețe, unde florile par să plutească peste un fundal vibrant.

Chiar și tendințele de iarnă sunt adaptate pentru a face tranziția. Manichiura florală „blue-velvet” îmbină mai multe trenduri – cat-eye, French, aplicații 3D și o bază lăptoasă – păstrând o paletă de culori reci, ca și cum ar fi gata să se topească pentru lunile mai calde.

French-ul reinterpretat și tehnici artistice

Manichiura French nu se demodează niciodată, doar se adaptează. Pentru primăvară, vârfurile pot fi colorate într-o nuanță pământie, cum ar fi verdele, și decorate cu margarete delicate.

O altă variantă sofisticată combină trei tendințe: cat-eye, decorațiuni cu ramă aurie și vârfuri French. O bază lăptoasă și moale este fundalul perfect pentru accente delicate, asemănătoare petalelor, conturate cu auriu fin pentru un finisaj inspirat de bijuterii. Consideră-ne impresionați.

Până la urmă, nu trebuie să fii Claude Monet pentru a picta flori expresive. Pentru un efect artistic, poți crea o bază lăptoasă cu unul sau două straturi de lac alb sau roz transparent. Apoi, cu o pensulă de nail art sau un instrument de punctare, creezi un mic punct sclipitor pe unghie. Folosind o pensulă cu peri aspri, trasezi patru linii scurte de lac albastru în jurul punctului auriu și sigilezi totul cu un top coat lucios. Ai obținut o manichiură demnă de a fi înrămată.

Instrumente esențiale și un look tropical

Pentru a recrea aceste look-uri acasă, câteva instrumente și produse sunt esențiale. Efectul cat-eye se obține cu lacuri speciale, precum DND 9D Cat Eye Unicorn. Pentru aplicații rapide, stickerele 5D în relief de la Wrapables sunt o soluție, în timp ce gelul pentru sculptură 3D de la Makartt permite crearea de flori în relief. Pudra cromată aurie și mărgelele de la Anezus completează trusa pentru cele mai creative modele.

Dar cine spune că trebuie să aștepți vara pentru o manichiură tropicală? Un look inspirat de insule combină nuanțe vibrante de albastru și roz cu petale fucsia 3D. Este manichiura perfectă pentru a intra în spiritul vacanței de primăvară, făcându-ți prietenii să te admire în timpul escapadei.