Hailey Bieber a participat la Coachella nu doar ca să se bucure de soare și muzică, ci și pentru a găzdui un eveniment de amploare pentru brandul ei, Rhode, și pentru a-l susține pe soțul ei, Justin Bieber, într-o apariție surpriză pe scenă. Pentru o astfel de ocazie, era nevoie de o manichiură pe măsură, iar Hailey a livrat exact asta în primul weekend al festivalului: un design floral care strălucește în întuneric, perfect pentru zilele toride și nopțile magice de vară.

Tradiția unghiilor fosforescente

Pentru fanii care o urmăresc de mult timp, alegerea nu e tocmai o surpriză totală. Hailey este o prezență constantă la Coachella și, în fiecare an, vine cu un design de unghii inedit. „Tradiția unghiilor care strălucesc în întuneric continuă,” a scris Bieber pe Instagram Stories chiar înainte de începerea festivalului, oferind un mic indiciu despre ce avea să urmeze.

Numai că de data aceasta a renunțat la stilul ei consacrat, unghiile „glazed”, pentru ceva complet diferit, ceea ce a făcut momentul și mai interesant.

Flori de hibiscus pe o bază neagră

Fondatoarea Rhode a rămas fidelă formei sale preferate de unghii, cea migdală (o formă pe care o alege, e drept, destul de des). Însă, în loc de o bază transparentă sau sidefată, a optat pentru un lac de unghii negru, creând fundația perfectă pentru manichiura ei fosforescentă. Fiecare unghie a fost decorată cu o floare de hibiscus de un albastru pal, iar aranjamentul florilor a variat pentru a adăuga un plus de dinamism vizual.

Pe o unghie, floarea era plasată central, în timp ce pe alta, petalele abia atingeau vârful. Oare v-ați fi gândit la o asemenea combinație?

Vibrații de plajă ziua, petrecere noaptea

Elementul spectaculos al manichiurii era, fireste, faptul că florile străluceau în întuneric. În timpul zilei, sub soarele din Coachella Valley, nimeni nu ar fi bănuit. Dar noaptea, lucrurile stăteau complet diferit. E genul de manichiură perfectă pentru vacanță: un look relaxat, de plajă, în timpul zilei și o adevărată surpriză odată cu lăsarea serii.

Până la urmă, Hailey nu a apucat să posteze o fotografie cu manichiura strălucind, probabil fiind prea ocupată să se bucure de concertul soțului ei. Dar mai există o șansă weekendul viitor!

O istorie a manichiurilor creative

Nu este prima dată când Hailey experimentează la Coachella. Anul trecut, a încercat texturi de tip „jelly” și „chrome dip”. Iar cu doi ani în urmă, a apărut cu o manichiură turcoaz neon atât de vibrantă, încât probabil se vedea din spațiu.

Dacă pentru primul weekend de la Coachella a ales flori fosforescente, ce are oare pe listă pentru al doilea?