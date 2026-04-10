New Balance a înregistrat vânzări record de 7,8 miliarde de dolari în 2024, o creștere de 20% față de anul precedent. Brandul a reușit să se impună atât în lumea modei, cât și în cea a sportului de performanță, combinând designul retro cu tehnologia de ultimă oră. Iar eu am testat de-a lungul timpului zeci de produse de la ei, alergând zece maratoane cu echipamentul lor, așa că pot spune că le cunosc produsele ca-n palmă.

De la pantofi ortopedici la un imperiu global

V-ați fi gândit vreodată că totul a început în 1906, la Boston? Fondat de William J. Riley (un imigrant britanic), brandul a vândut în primii 50 de ani suporturi pentru arcul piciorului și încălțăminte ortopedică. Primul lor pantof de alergare, The Trackster, a fost lansat abia în 1960, dar a devenit rapid popular pentru că oferea mai multe lățimi, o raritate la acea vreme.

Anii ’80 și ’90 au cimentat statutul New Balance, odată cu lansarea modelelor de cult 320 și 990. Si da, chiar și Steve Jobs era un fan declarat, purtând modelele 991 și 992. Astăzi, sunt maeștrii stilului „dad-style” și sponsorii maratoanelor din Londra și New York, păstrând o parte importantă a producției sub eticheta „Made in the USA”.

Echipamente esentiale pentru antrenament

Să trecem la lucrurile serioase. Bustiera NB RC (aproximativ 435 lei) este, fără discuție, una dintre cele mai bune de pe piață pentru suport ridicat. Am purtat-o la semimaratoane și sute de kilometri de antrenament și a fost un vis – fără iritații și cu o susținere impresionantă. Pentru partea de sus, tricoul RC Essential (232 lei) este un all-rounder excelent. E super ușor, respirabil și se usucă rapid. Am patru sau cinci bucăți, ceea ce spune totul.

Când vine vorba de pantaloni scurți, modelul RC de 3 inch (348 lei) este un „cal de bătaie” de încredere. Are șnur în talie și un slip interior, dar atenție, rulează puțin mici, așa că e bine să comanzi o mărime mai mare. Dar adevărata vedetă sunt colanții RC Elite Storage de 6 inch (348 lei). Nu mint deloc – sunt „o mană cerească pentru un alergător”. Au trei buzunare în care încape telefonul și gelurile, sunt compresivi și elimină transpirația. Hai să fim serioși, cine nu are nevoie de buzunare funcționale?

Stil si functionalitate pentru zi cu zi

Dincolo de echipamentul pur tehnic, New Balance excelează și la piesele de tranziție. Jacheta RC (754 lei) a devenit virală dintr-un motiv întemeiat: este elegantă și funcțională. Te menține la o temperatură optimă, cu accent pe respirabilitate, fiind una dintre cele mai ușoare jachete pe care le dețin. Iubesc șnurul din talie cu care poți ajusta croiala.

Iar hanoracul Satin Woven Pullover (580 lei) a devenit preferatul meu pentru a-l arunca peste echipamentul de sală. Are o croială oversized, în stil vintage, și un material moale ca untul, fiind ideal pentru orice anotimp.

Incaltaminte pentru orice tip de alergator

Aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Noul model Ellipse (754 lei) a explodat pe piață luna aceasta, fiind promovat chiar de rapperul Action Bronson, care l-a numit „un vibe”. Deși la prima vedere pare un pantof de lifestyle, funcționalitatea sa m-a impresionat. I-am testat pe o alergare ușoară de 8 kilometri și pe una lungă de 16 kilometri și „nu le-am putut găsi niciun defect – fără bătături, fără dureri, doar pași elastici, fără cusur”.

Pentru antrenamentele zilnice, alegerea mea sunt FuelCell Rebel v5 (812 lei). Sunt incredibil de ușori, elastici și confortabili. E drept că unii utilizatori au considerat că elasticitatea compromite stabilitatea, dar pentru mine nu a fost o problemă.

În final, pantofii pentru ziua cursei: FuelCell SuperComp Elite v5 (1334 lei). Pe bune, „mi-au furat aproape instantaneu primul loc în lista mea de pantofi de curse favoriți”. I-am purtat la Maratonul de la Valencia și la semimaratoanele din Maidenhead, Battersea Park și Reading. Sunt ultra-ușori, au o placă de carbon și o talpă intermediară PEBA extrem de receptivă. Numai ca trebuie să ții cont că rulează puțin mici și nu au o talpă la fel de înaltă ca alți competitori. Și da, culoarea albă se murdărește destul de repede.